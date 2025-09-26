Number_i¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢¥Ñ¥ê¤Ë¹ßÎ×¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î´Ø·¸¤âÌÀ¤«¤¹¡Ö°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤Ç¤¦¤Þ¤¯·Áºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Number_i¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬¡¢27ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¥¨¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù11·î¹æ¤ÎÆÃÊÌÈÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£¿ÀµÜ»û¤¬¡¢Æ±»ï¥«¥Ð¡¼¤Ë¥½¥í¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÈþ¤·¤¤¡Ä¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤ËÃå¤±¥Ñ¥ê¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ
¡¡¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÈþ¤·¤µ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·Â³¤±¤ë¿ÀµÜ»û¤¬¡¢¡Ö¥ß¥¥â¥È¡×¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò·È¤¨¤Æ¡¢¸÷¤È±Æ¤¬Èþ¤·¤¯°Ü¤ê¤æ¤¯¥Ñ¥ê¤Ë¹ßÎ×¡£Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëËèÆü¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÁÏºî¤Î¸»¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÌ©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤ÎÏÃ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÍ¯¤¤¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Á´°÷ÆÍÇï»Ò¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤Ç¤¦¤Þ¤¯·Áºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÄÌ¾ïÈÇ¤Ï5¥Ú¡¼¥¸¡¢ÆÃÊÌÈÇ¤Ç¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤ËÁý¥Ú¡¼¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿Á´9¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ø¥¨¥ë ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ù¤Ë¤â¿ÀµÜ»û¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¡¢ELLE¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ÖºÇ°¦NOW¡×¤Ç°ìÌä°ìÅú¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÈþ¤·¤¤¡Ä¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤ËÃå¤±¥Ñ¥ê¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ
¡¡¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÈþ¤·¤µ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·Â³¤±¤ë¿ÀµÜ»û¤¬¡¢¡Ö¥ß¥¥â¥È¡×¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò·È¤¨¤Æ¡¢¸÷¤È±Æ¤¬Èþ¤·¤¯°Ü¤ê¤æ¤¯¥Ñ¥ê¤Ë¹ßÎ×¡£Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëËèÆü¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÁÏºî¤Î¸»¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÌ©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤ÎÏÃ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÍ¯¤¤¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Á´°÷ÆÍÇï»Ò¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤Ç¤¦¤Þ¤¯·Áºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÄÌ¾ïÈÇ¤Ï5¥Ú¡¼¥¸¡¢ÆÃÊÌÈÇ¤Ç¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤ËÁý¥Ú¡¼¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿Á´9¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ø¥¨¥ë ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ù¤Ë¤â¿ÀµÜ»û¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¡¢ELLE¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ÖºÇ°¦NOW¡×¤Ç°ìÌä°ìÅú¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£