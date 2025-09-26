「授業料を払わないと除籍」奨学生期間の満了を告げられた中部大生が、大学への抗議で資格を復活させるまで
「大学と学生を比べれば、立場として強いのは明らかに大学の側。例え大学の認識が誤っていても、『授業料を払わないと除籍する』とまで通告されれば、プレッシャーから支払ってしまう学生の方が多いはず。あえてその流れに抗って良かったです」
こう話すのは、愛知県の私立大学・中部大学に在籍する阿部智恵さん（28）だ。阿部さんは2017年、入学料や学費が免除される「特別奨学生」という立場で、同大工学部応用化学科に入学した。しかしその後、大学に行けない時期が続いた結果、成績が奨学生の基準値を下回ってしまい、資格を喪失する。’25年に入り、「奨学生の対象期間を満了している」と大学から授業料の支払いを命じられたが、改めて調べたところ、成績が資格復活の基準に達していることが判明。その旨を大学に訴えると当初は一蹴されたがのちに言い分が一転し、奨学生資格の復活が認められた。いち学生の抗議によって組織の決定が覆されるのは、そうあることではない。詳しい経緯を聞いた。
◆「特別奨学生」として入学するも、性的なバックグラウンドから休学
阿部さんは愛知県の出身。高校時代は理科系の科目が好きで、化学の研究職に興味を持っていた。中部大学を受験したのは、同大が「特別奨学生入試」という独自の入試制度を設けていたためだ。同入試は書類審査と面接試験からなり、奨学生（毎年度50人以内）に選ばれると、原則として4年間、入学料に加えて、授業料、施設設備費、教育充実費が免除される（情報は’24年時点のもの）。同大の特別奨学生規程施行細則では、奨学生資格について「各年次終了時の通算GPAの値が、3.00未満となったとき」に資格を取り消し、「資格取消となった翌年の年次終了時の通算GPAの値を3.00以上に回復した場合」に資格を復活すると記載がある。
「3人きょうだいの一番上で、家庭に経済的な余裕があまりありませんでした。もとは国公立大学志望でしたが、センター試験が終わって早々に中部大から合格通知をもらい、『もうここにしちゃおう』というぐらいの感じで入学しました」と話す。
1年生、2年生に当たる’17年度、’18年度は、座学・実験を含めて履修した講義の単位をほぼ全て取得。両年とも通算GPAは3.00を上回り、3年生への進級が難なく決まった。
状況が変わったのは、’19年度に入ってからだ。阿部さんは生まれたときの性別と性自認が異なる、いわゆる「トランスジェンダー」。1〜2年生の時は同級生には事情を話さず、髪を伸ばした中性的な見た目で通学していた。女性の身体になることを望んでいたことから、同年ホルモン治療を始め、費用捻出のため名古屋市内のニューハーフショークラブで働き始めたのがきっかけで、少しずつ大学から足が遠ざかって行った。
「ホルモン治療を続けると、だんだん胸の膨らみが出てくるんです。あえて学内の友達は作っていなかったものの、『男子生徒』と認識されているので、学校に行けば奇異の目にさらされるのは目に見えている。さらに深夜帯の仕事であることなども加わって、通学が難しくなっていきました」と振り返る。
結果、‘19年度末時点の通算GPAは3.00を下回り、特別奨学生資格を喪失。その後’20〜’23年にかけて大学を休学し、在籍料のみを支払う状態が続いていた。
大学に通えなくなる一方、「学問は好きで、大学に通いたい気持ちはずっと残っていた」という阿部さん。休学の上限は通算4年と学則で定められていたことから、’24年、大学に復学。再び真剣に学業に打ち込み、履修した講義の科目をフル取得する。すでに奨学生資格を失っていたため、授業料も支払っていた。
◆授業料の支払いを督促する電話。調べてみると……
