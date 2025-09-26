「投資をちゃんと学べば誰でもFIREできる」高卒から資産5億円、“弱者が強者に勝つ”民泊旅館投資の極意
都市部など人口密集地域に限らず、全国かつ小資本からできる副業として注目を集めている民泊旅館投資（以下、民泊投資）。そんな民泊の先駆者である著名人、インフルエンサーらが、民泊投資の魅力と手法を伝えるイベント「民泊旅館フェス2025」が、9月23日に東京・浜松町で開催された。
本イベントの主催者であるサバイバル投資家こと生稲崇氏は、高卒、年収500万円未満、貯金300万円という不利な状況から不動産投資を始め、わずか3年でFIREを達成した人物だ。中古・新築双方の不動産投資で培ったスキルを活かし、現在は民泊旅館投資へと事業を拡大。2025年10月1日には新刊『民泊旅館投資サバイバル大全』（扶桑社）を上梓する。
◆民泊旅館投資で収益を最大化し、人生の知恵を覚醒させる
「私は中古から新築不動産投資での賃貸業、そして民泊旅館投資の宿泊業へとシフトしてきました。両方のスキルをどう使って収益を最大化させるか、そして投資を通じて人生を豊かにする鍵をお伝えしたい。投資をちゃんと学べば、誰でもFIREして自分の人生を謳歌できるということを、今日お伝えしたいです」
セミナーの冒頭で生稲氏は自身の経験を交えながら、民泊旅館投資で収益を最大化する手法と、投資を通じて人生の自由を「覚醒」させるための世界観について語り始めた。
31歳頃まで「投資はお金持ちだけがやるもの」、「副収入を生み出すのは難しい」という「２つのお金の呪いに縛られていた」という生稲氏は、FIREを達成した時、「こんな素敵な人生が本当にあるんだ」と心の底から感じ、お金の呪いから解放されたという。サラリーマン時代に抱いていた思い込みを乗り越えた経験が、今の自分を支えていると分析する。
◆規模拡大の基本方針と投資の楽しさ
具体的な実績として、生稲氏は不動産投資で売却益約3.5億円、11年間のインカムゲイン約1.5億円以上、合計で約5億円以上の資産を築いたことを明かした。
現在の民泊旅館事業は、都内7カ所、現在開発中の河口湖2カ所の合計9軒を手掛がけ、全稼働すると年間売上は約1億円を見込む。その内訳は特区民泊2軒、旅館業6軒、住宅宿泊事業法1軒だという。
賃貸業との違いについて、「家賃のように毎月送金ではなく、日々チャリンチャリンと入金されていく動きが楽しく、宿泊者の喜びの声がダイレクトに届くのが嬉しい」と、事業の魅力を語る。
「規模拡大の基本方針は、まず棟数を拡大し、その後に清掃の内製化などを進めて利益率を高めていくというものです。最初は代行を使い、後からスタッフを直接雇ったり、自分で手配した外注の清掃を入れたりすることで利益を高めていきます。こうした工夫の余地が広いのも、民泊旅館投資のいいところです」。ただ、「お金を稼ぐことだけが目的だと途中で挫折しやすい」と生稲氏は指摘する。重要なのは「自分の情熱というエンジンを回すために、『人生を豊かにする』とはどういうことなのかを自分でちゃんと定義できていること」だという。自身の投資哲学の根底に、名著『7つの習慣』の考え方があると語り、時代や国境を越えて価値を発揮する「原則」に基づいているからこそ、小手先のテクニックではなく、本質を重視すべきだと考えている。その本質とは「自分が大切に思う人たちとの『思い出』という資産を作り、その思い出という資産によって“幸せ”の複利を受け続けることができる。これが本当に素晴らしい。昨年は、貯まったマイルやポイントを活用し、通常540万円ほどかかるヨーロッパ旅行に両親を90万円で連れて行くという親孝行も実現しました」
◆投資家として成功するための5つのステップ
宿泊業は古くからあるビジネスであり、そこで生じる問題もある程度は集約されていると生稲氏は分析。その上で、投資家として規模を拡大していくための5つのステップを提示した。
