ムロツヨシ、面倒見が良すぎる！？小泉孝太郎にツッコミ「奥さんのやってることじゃん」

9月24日放送のフジテレビ系『小泉孝太郎＆ムロツヨシ 自由気ままに2人旅』にて、小泉孝太郎とムロツヨシが、同部屋に宿泊した際のエピソードを明かした。

ロケで沖縄県・石垣島を訪れ、小泉と同じ部屋に宿泊しているというムロは、前夜の出来事だとして、「風呂入ったら寝付けると思って、長風呂したんだよね。上がったらさ、真っ暗になってるの、電気が」と切り出した。

小泉が寝ていると判断して、邪魔にならないように静かに調べものなどをしていたというムロは、その後、寝ようと思ったところで小泉が、「寝れる？」と声を掛けてきたため、「寝てなかったのか！」と驚いたといい、笑いを誘った。

これに対し、小泉は、「空調もね、いい感じのおやすみモードにしてあげたの、俺は」「ハワイアンのBGM流したでしょ？ムロさん寝れるように」と寝付きの悪いムロのために場を整えていたと説明し、「これが例えば何ヶ月続いても、ムロさんとの部屋イヤだよってならないと思うの」と、こういった気遣いをするのは苦ではないとコメント。

さらに、ムロが、「今朝か。風呂入ってたら『ムロさん、バスタオルベッドに置きっぱなしだから！ここに！』って」「旅行に行った先で奥さんのやってることじゃん」と話すと、小泉は、「よくやるの！バスタオルをソファーに置いたりベッドに置いたり。だから“またやってるな“と思って」と苦笑いしながら明かしていた。