■当初は寿司ダネとして不採用だった「とびっ子」の歴史

数々のニッチ商品を世に送り出してきた私たちですが、「とびっ子」もその成功例の1つです。

トビウオの魚卵に独自の味付けを施した「とびっ子」は、今では寿司ダネとして欠かせない存在になっています。

しかし、この商品も最初から順調だったわけではありません。もともとトビウオの魚卵は、日本では漁獲されていませんでした。

そこで私は、「いくら」に代わる寿司ダネとして活用できないかと考え、輸入して商品化することを試みました。

ところが当時の江戸前の寿司店は、「魚卵のネタは、いくらと数の子があれば十分」と言って、「とびっ子」に見向きもしませんでした。

しかし、私は「とびっ子」が必ず受け入れられると確信していました。そこで、反応が芳しくない国内市場にこだわるのではなく、先に海外市場の開拓に力を入れることを決めたのです。

というのもちょうどその頃、欧米では日本食の人気が高まりつつありました。

まだ和食が世界的に認知されていなかった時代でしたが、「これから和食がグローバルになる時代がやってくる」と予測し、商品を売り込むことで日本食の魅力を発信しようと考えたのです。

■なぜ「トビウオの魚卵」が世界を席巻できたのか

予測どおり、寿司文化が定着するにつれて「とびっ子」もしだいに広く受け入れられるようになりました。

欧米だけではなく、アジア圏でも同様に、その需要は急速に拡大。なかでも香港やシンガポールといった寿司文化が根付いた地域では、「とびっ子」が高く評価され、「大栄フーズブランド」としての地位を確立することができました。

こうして「とびっ子」は、海外での評価を受けたあと、逆輸入されるかたちで日本国内にも広まっていきました。

ありがたいことに、「中華くらげ」と「とびっ子」は、2008年にモンドセレクション（ベルギーの民間企業が主催する、商品の技術的水準を評価する国際コンテスト）の一般食品部門で金賞を受賞。その後も、10年連続で金賞に輝くという快挙を達成しました。

近年、モンドセレクションに対する評価はさまざまですが、少なくとも当時の受賞はブランドの信頼性を高める要因となったことは間違いありません。

■他社が模倣できない強み

商品がヒットすると、必ずコピー商品が出てきます。「とびっ子」も例外ではなく、多くの類似品が市場にあふれるようになりました。

そんななか、大栄フーズの「とびっ子」が市場でシェアを維持できたのは、原材料の仕入れルートを独自に開拓していたことにあります。

トビウオの魚卵は、海岸近くではなく外洋で産卵されます。そのため、安定した仕入れルートを確保するのは容易ではありませんでした。

そこで私は、海外の生産地をめぐり、信頼できる現地の漁業者との関係を築くことに注力しました。結果として、質の高い原材料を安定して確保できるしくみをつくることができたのです。

「とびっ子」が成功したのは、新しいアイデアをすぐに実行に移し、試行錯誤を重ねながら改良を続けてきた結果です。まさに「すぐやる、今やる、できるまでやる」の精神そのものだと言えます。

今では、日本の食卓にもすっかり定着し、広く親しまれる人気商品となりました。そんな「とびっ子」を世界中に広めたのは、この私、と自負しています。

■いい経営者ほど活かす「他人の力」

ビジネスは決して一人で成り立つものではありません。会社もまた、経営者一人の力ではなく、社員や取引先など、多くの人々の支えがあってこそ成長していくものです。

私自身、これまでの経営のなかで何度も困難に直面しました。しかしその度に支えとなったのは、信頼をもとに築かれた人間関係でした。

他人の力を借りることは、決して甘えではありません。むしろ「他力」を活かすことは、経営者として不可欠なスキルです。

当社は現在、200種類以上の商品を生産しており、その原材料の98％を海外からの輸入に依存しています。事業の存続には安定した原材料の確保が不可欠であり、私は40年以上にわたって各国を飛び回りながら仕入れ先の開拓に奔走してきました。

限られた場所でしか獲れない「ニッチ」な原材料を扱う当社は、仕入れ先を開拓の際、まずは人脈を築くことから始めなければなりませんでした。

海外に知り合いがいない状態からのスタートだったため、最初は大手の商社の仕入れ担当者に同行し、月に1〜2回は必ず海外へ足を運びました。

■ジャングルでの物々交換で得たもの

そうして訪問を重ねるうちに、現地の商売人たちも少しずつ私の顔を覚えてくれるようになり、しだいに人脈が広がっていきました。

さらに、輸入契約を結ぶことで貨物の運送を委託する海外シッパー（荷送人）のネットワークを形成することにも成功しました。

私は東南アジアを中心に、マレーシア、タイ、シンガポール、インドネシア、ベトナムなどの現地業者を訪ね、安い原材料を求めて仕入れ先を開拓して回りました。

岡康人『中華くらげ、とびっ子を世に出した男』（日刊現代）

時には、人が足を踏み入れないようなジャングルにまで平気で分け入り、現地の人から「物々交換でしか取引できない」と言われたこともあります。

その後は、南米やヨーロッパ、アイスランドにも足を延ばし、メキシコやチリ、ペルーへと向かいました。

これらの地域に行ったことのある方ならご存じかもしれませんが、とくにメキシコの周辺には「生きて帰れるだけでラッキー」と思うほど治安が悪い地帯もあります。

歩いているだけで強盗にあう危険もあるなか、私は現地の漁師たちと直接関係を築き、信頼を得ることに注力してきました。

■信頼こそが最大の武器

ビジネスにおいて、取引の多くは「信頼関係」によって成り立っています。

言葉が完全に通じなくても、誠意を示し、約束を守ることで、しだいに現地の漁師たちも信頼を寄せてくれるようになりました。彼らが資金に困っているときは、先に現金を渡し、彼らの生活を支えることもありました。

現在、水産資源の価値が世界的に見直されており、各国の企業が原材料の確保に苦戦しています。中国の大手企業が巨額の資金を投じて資源を独占するケースも増え、国際的な競争はますます激化しています。

こうした状況のなか、既存の仕入れ先との関係を強化することが、私たちにとっても喫緊の課題となっています。

それでも、私たちが安定した原材料の供給を確保できているのは、長年にわたり築いてきた仕入れ先との強固な信頼関係があるからです。

「ミスター岡には原材料を回してやれ」と、現地の業者が優先してくれる。このつながりこそが、他社には真似できない最大の武器となっているのです。

「信頼」は、一朝一夕で築けるものではありません。しかし、長期的な成功を実現するうえで、これほど欠かせないものはないと私は考えています。

私はこれまで、多くの人の力を借りながら事業を成長させてきました。その経験から確信しているのは、「他力」を得るには、まず自分が相手に誠意を尽くすことが何より大切ということです。

ビジネスにおいて、最終的に重要なのは「信頼」です。そして、その信頼は、日々の義理と人情の積み重ねによってこそ築かれていくのです。

