¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙºÇ½ª²ó¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¡¡Êª¸ì¤Î·ëËö¤Ïº£ÅÄÈþºù¡õËÌÂ¼¾¢³¤¤Î°Õ¸«¤âÈ¿±Ç¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤2¿Í¤ÎÆü¾ï¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤é¡×
Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤óÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢Ìø°æ¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¡õ¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)É×ÉØ¤¬¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË8:00¡Á¤Û¤« ¢¨ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê)¤ÎºÇ½ª²ó¤¬26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢È¾Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÊª¸ì¤¬´°·ë¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï2¿Í¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª²ó¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤äÎ¢ÏÃ¤òÀ©ºîÅý³ç¤ÎÁÒºê·û¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙºÇ½ª²ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡û¡ÈÌ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊª¸ì¡É¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿µï´Ö¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï°ìÈ¯»£¤ê
ÁÒºê»á¤ËºÇ½ª²ó¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÆÃ¤ËºÇ½ª²ó¤Î¤Î¤Ö¤È¿ó¤ÎÌø°æ²È¤Îµï´Ö¤Ç¤ÎÄ¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿µï´Ö¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤Î»Ä¤ê¤ÎÌ¿¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¿ó¤¬¡¢¤Î¤Ö¤«¤é¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢ºÇ½ªÈÇ¤Î²Î»ì¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ½é¤Ë¿ó¤¬½ñ¤¤¤¿²Î»ì¡Ö¤½¤¦¤À ¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤À À¸¤¤ë¤è¤í¤³¤Ó ¤¿¤È¤¨ ¤¤¤Î¤Á¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡×¤â²Î¤¤ÎÞ¡£¤½¤·¤Æ¤Î¤Ö¤¬¡ÖÌ¿¤Ï¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ä¤ê¤ÎÌ¿¡¢¿ó¤µ¤ó¤Ë¤¢¤²¤ë¤¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¡¢¿ó¤Ï¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
Ìó8Ê¬È¾¤ÎÆ±¥·¡¼¥ó¤Ï°ìÈ¯»£¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤Û¤Ü¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¢¤Î2¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤Û¤Ü¥«¥Ã¥È¤»¤º¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÂ¼¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤¬°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²æ¡¹¤â¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë2¿Í¤é¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏÌ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤ÈÁÒºê»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èá¤·¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ì¿¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ ¤Ê¤Ë¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼´¤Ë¡¢Á´°÷¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ä¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÊª¸ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡û1Ç¯´Ö¤Î¤Ö¡õ¿ó¤ò±é¤¸¤¿º£ÅÄÈþºù¡õËÌÂ¼¾¢³¤¤Î°Õ¸«¤âÂçÀÚ¤Ë
¥É¥é¥Þ¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¡¢2¿Í¤Ç°ìËÜÆ»¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¿ó¤µ¤ó¤Ï¤¦¤Á¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ä¡×¤Ê¤É²ñÏÃ¤·¡¢¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¡£¤½¤³¤«¤é¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î·Á¤ò¤·¤¿±À¤¬Éâ¤«¤Ö¶õ¤¬±Ç¤µ¤ì¡¢ÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ïº£Æü¤â¤É¤³¤«¤Î¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂ³¤¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤Î¡Ö¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¡£
Êª¸ì¤Î·ëËö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ãæ±à¥ß¥Û»á¤Ï¡Ö100ÄÌ¤ê¤°¤é¤¤¤Î½ª¤ï¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éºÇ½ª²ó¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁÒºê»á¤â¡ÖÃæ±à¤µ¤ó¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¿Ø¡¢±é½Ð¿Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤ÈËÌÂ¼¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯´Ö¤Î¤Ö¤È¿ó¤ò±é¤¸Â³¤±¡¢¸½¾ì¤Ç¥·¡¼¥ó¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¥é¥¹¥È¤Ë¡£
¡Ö»Ë¼Â¤Ç¤ÏÄª¤µ¤ó¤Ï70ÂåÈ¾¤Ð¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¡¢¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Ï94ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤ÇÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤Î¤Ö¤Î»à¤ÏÉÁ¤«¤º¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤2¿Í¤ÎÆü¾ï¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤é¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤Þ¤·¤¿¡×
½ª¤ï¤ê¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2¿Í¤Îº²¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æº£¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÒºê»á¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬º£¤Î»þÂå¤Ç¤â»Ò¶¡¤¿¤Á¤ä²ÈÂ²¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏÂ³¤¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢2¿Í¤Îº²¤È¤¤¤¦¤«¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸½Âå¤Ë¤âÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ûËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¡ÖËÍ¤é¤é¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¡×
¤³¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÊüÁ÷¤ÇÀ¼¤ÏÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢2¿Í¤ÏÃë¸æÈÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ÏËÌÂ¼¤Èº£ÅÄ¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¡¢2¿Í¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ö¡õ¿óÉ×ÉØ¤Î´Ø·¸À¤¬¡Ö±ÇÁü¤Ë¤â¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÒºê»á¤Ï¸ì¤ë¡£
Æ±¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÌÂ¼¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËËÍ¤é¤é¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£2¿Í¤ÎÆü¾ï¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é°ìËÜÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾°¦¤Î¤Ê¤µ¤ËÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁÒºê»á¤â¡ÖËÜÅö¤Ë2¿Í¤é¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¡£¸½¾ì¤Ç¤â¡Øº£Æü²¿¿©¤Ù¤ë?¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¿©¤ÎÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢º£ÅÄÈþºù¤ÈËÌÂ¼¾¢³¤¤Ç¤â¤¢¤ë´Ø·¸À¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥é¥¹¥È4Ê¬¼å¤Ç¤Ï¡¢RADWIMPS¤Ë¤è¤ë¼çÂê²Î¡Ö»òÊª¡×¤¬½é¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÎ®¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡£¡ÖÌ¿¤òÀ¸¤¤è¤¦ ·¯¤ÈÀ¸¤¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¸å¤Î²Î»ì¤¬¶Á¤¡¢¤É¤Á¤é¤âÌ¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤È¡Ö»òÊª¡×¤¬¸«»ö¤Ë½Å¤Ê¤ëºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÁÒºê»á¤Ï¡Ö¡Ø»òÊª¡Ù¤ÈÊª¸ì¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î²Î»ì¤È¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£(ÌîÅÄ)ÍÎ¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ï¡¢Àè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¶Ê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
(C)NHK
