木梨憲武、“ハーフのミュージカル俳優っぽい人”との写真に反響！ 「何かやらかシタンツさん？笑」
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武さんは9月25日、自身のInstagramを更新。“ハーフのミュージカル俳優っぽい人”とのツーショットを公開しました。
【写真】加工で目元が隠されたウエンツ瑛士
コメントでは「展示会とか応援に行っちゃうノリさん優しいな 忙しいのにマメですよね」「イッテコイするノリさん。フットワーク軽すぎ」「63歳っぽい人 凄く馴染んでますね〜」「いいショット 何かやらかシタンツさん？笑」「ハーフの方、あの留学した方ですね」「カッコイイし可愛い大好きです」「弾ける笑顔が可愛いさいっぱい」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「忙しいのにマメですよね」木梨さんは「いま、アパレル若槻千夏っちゃんブランド&ぺこちゃんブランド、展示会に行ってみた！！」「63歳っぽい人は誰もいなかった・・・ハーフのミュージカル俳優っぽい人もポツンとひとりでいた！携帯で買っていたっぽい！」などとつづり、3枚の写真を投稿。1枚目はタレントの若槻千夏さんと、同じくタレントでモデルのpecoさんとのスリーショットです。2枚目は俳優のウエンツ瑛士さんとのツーショットですが、目元を黒い線で隠しています。
「まもなくNHKうたコン生放送！！」自身のInstagramで、芸能人との写真をたびたび公開している木梨さん。9日には「まもなくNHKうたコン生放送！！」とつづり、所ジョージさん、細川たかしさんとその弟子・田中あいみさんとの集合ショットを披露していました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
