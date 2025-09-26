お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武さんは9月25日、自身のInstagramを更新。「展示会に行ってみた」と報告し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：木梨憲武さん公式Instagramより）

お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武さんは9月25日、自身のInstagramを更新。“ハーフのミュージカル俳優っぽい人”とのツーショットを公開しました。

「忙しいのにマメですよね」

木梨さんは「いま、アパレル若槻千夏っちゃんブランド&ぺこちゃんブランド、展示会に行ってみた！！」「63歳っぽい人は誰もいなかった・・・ハーフのミュージカル俳優っぽい人もポツンとひとりでいた！携帯で買っていたっぽい！」などとつづり、3枚の写真を投稿。1枚目はタレントの若槻千夏さんと、同じくタレントでモデルのpecoさんとのスリーショットです。2枚目は俳優のウエンツ瑛士さんとのツーショットですが、目元を黒い線で隠しています。

コメントでは「展示会とか応援に行っちゃうノリさん優しいな　忙しいのにマメですよね」「イッテコイするノリさん。フットワーク軽すぎ」「63歳っぽい人　凄く馴染んでますね〜」「いいショット　何かやらかシタンツさん？笑」「ハーフの方、あの留学した方ですね」「カッコイイし可愛い大好きです」「弾ける笑顔が可愛いさいっぱい」と、絶賛の声が寄せられました。

「まもなくNHKうたコン生放送！！」

自身のInstagramで、芸能人との写真をたびたび公開している木梨さん。9日には「まもなくNHKうたコン生放送！！」とつづり、所ジョージさん、細川たかしさんとその弟子・田中あいみさんとの集合ショットを披露していました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
