バッグやボア素材のサンダルも！ 秋のムードを盛り上げる注目アイテムが勢揃い

今季の新作ウェアから、スタイリングに一味加える小物まで。秋のムードを盛り上げる注目アイテムが勢揃い。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！

ユニークな横長デザインは美しいだけでなく収納力も優秀

バッグW34×H16×マチ9.5cm\81,400（オーラリー メイドバイアエタ/オーラリー TEL. 03-6427-7141）

日本発のバッグブランド『Aeta』に製作を依頼。上質なカウレザーを使用し、職人の手で丁寧に仕立てた一品。

総レースでありながら甘すぎず、凛とした雰囲気を演出

トップス\46,200（ルームエイト ブラック/オットデザイン TEL. 03-6824-4059）

手触りの良いレース生地を贅沢に使用。ほどよく詰まった首元や五分袖で肌の露出を抑えながら、絶妙な透け感を楽しむことができる一着。

ふんわりソフトな質感で足を入れた時の肌触りも抜群

サンダル\27,500（ビルケンシュトック/ビルケンシュトック・ジャパン カスタマーサービス TEL. 0476-50-2626）

少しくすんだパープルと暖かいボア素材で、秋らしい装い。スリップオン型なのでサッと履けるのも嬉しい。

スカートにもワンピースにも2wayで楽しめる一着

\46,200（ハイク/ボウルズ TEL. 03-3719-1239）

まるでシャツを腰に巻いたようなデザインの、ギンガムチェック柄のスカート。ウエスト部分を胸元まで上げて着れば、ワンピースのようにも取り入れることもできる。