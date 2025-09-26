忙しい部署に異動が決定！彼女の理解を得るための伝え方９パターン
社会人にとって春は、いろいろと動きのある季節。もし忙しい部署に異動して、彼女と会える時間が減ってしまうとしたら、どんなふうに説明するのがいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたスゴレン独自の調査を参考に、「忙しい部署に異動が決定！彼女の理解を得るための伝え方」をご紹介します。
【１】「会えない時間が増えるけど必ず幸せにする」などと将来を約束する
「それってプロポーズみたいなもの？って思いました」（20代女性）というように、交際の深さによっては、異動をきっかけに結婚の意思を見せるのもアリかもしれません。「そろそろ結婚を…」と考えている場合は、今が切り出すチャンスでしょう。
【２】「この仕事で勝負したいんだ」などと何より自分が賭けていることを語る
「彼氏の決意を聞いたら、応援しないわけにいかないじゃないですか！」（20代女性）というように、異動に向けての意気込みを真剣に話せば、彼女も優しく背中を押してくれそうです。自分にとって大きなチャンスであることを強調するといいかもしれません。
【３】「その分、給料も増える」などと収入アップと絡めて話す
「まあ、お金は大事ですから…（笑）」（20代女性）というように、仕事が忙しくなる分、収入も増えることを伝えれば、彼女に受け入れてもらえそうです。ただし、「そういう問題じゃない！」と怒りを買う可能性もあるので、彼女の心情を見極める必要はあるでしょう。
【４】「３カ月後には落ち着くと思う」などと見通しを伝える
「それくらいなら我慢できそう」（20代女性）というように、ずっと忙しいわけではないことを伝えれば、彼女も安心してくれるかもしれません。彼女に伝えた見通し通りになるように、新しい業務をなるべく早く吸収する努力をしたいものです。
【５】「社長肝入りのプロジェクトで…」などと社運がかかっていることを明かす
「それだけ会社から期待されている証拠だと思うので」（20代女性）というように、社長の鶴の一声で始まった仕事だと言えば、彼女も応援してくれそうです。事実として、トップが力を入れているプロジェクトならば、そのことをストレートに伝えましょう。
【６】「残業は避けられないけど週末は仕事しない」などと時間を作る努力を示す
「私のことを大切にしていることが伝わってきます」（20代女性）というように、どんなに忙しくても休日だけは死守することを約束するのもよさそうです。週末に彼女との予定をバンバン入れておくと、休みの日に仕事を持ち越さない習慣が身に付くかもしれません。
【７】「大変だけど成長できるはず」などとスキルアップにつながることをアピールする
「壁を乗り越えてカッコよくなってくれそうだから」（10代女性）というように、異動後に自分が一回り大きくなれそうなことを伝えるのもいいかもしれません。大変な仕事に前向きに挑む姿勢をアピールすれば、応援してもらえるのではないでしょうか。
【８】「○億円のプロジェクトで」などとざっくりした数字で仕事の大きさを教える
「規模の大きな仕事だな、やりがいありそうだなって思いました」（20代女性）というように、どれだけ重要な仕事なのかを数字で表す手もあります。彼女が同じような業種で働いているなど、仕事内容をよくわかっている場合に使うといいでしょう。
【９】「新規事業を行う会社期待の部署で…」などと細かく業務内容を説明する
「詳しいことは分からないけれど、頑張るから理解してほしいという彼の気持ちが伝わってきました」（20代女性）というように、きちんと異動後の仕事内容を説明して、理解を求めるパターンです。出世街道に乗っていることなど、異動の背景を上手に説明したいところです。
異動が自分にとってプラスになること、時間が限られるなかでも彼女のことを最優先し続けることを約束しましょう。そうすれば、きっと納得してもらえるはずです。（外山武史）
