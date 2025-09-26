ユニクロの隠れ名品！男女兼用スウェットパンツが「女性に選ばれる」理由。部屋着感ゼロで着こなすコツは
近年外出着として当たり前のようにはかれるようになった「スウェットパンツ」。しかし着こなし方によっては部屋着に見えてしまうので、外出着としてはハードルが高いと感じている人もいるはず。
そんな人にぜひ試してほしいのが、おしゃれ着としても使いやすいUNIQLO : C（以下ユニクロC）のスウェットワイドパンツ。おすすめのポイントと、部屋着にならない着こなし方についてお伝えします（以下、価格は9月22日時点の公式サイト価格）。
◆ユニクロCのスウェットワイドパンツ、特長は？
昨年ユニクロCの男女兼用アイテムとして販売されたスウェットワイドパンツ。
商品名：スウェットワイドパンツ（男女兼用）
商品番号：479854
価格：税込3,990円
男性人気から女性にも人気が広がりました。ユニクロには他に女性物でもスウェットパンツが2型ありますが、この男女兼用の型には女性物にはない魅力があります。秘密は以下の3つ。
1つ目は、スウェットとは思えない生地感。ハリがあり生地はしっかりしており、触ってみるとなめらか。きれいめにも見えるスムースなスウェット生地です。
2つ目は、絶妙なシルエット。ユニクロCのスウェットワイドパンツはストレートシルエットで細すぎずワイドといっても太すぎないシルエット。
もともとは男性物ですが、151cmの筆者がXSサイズをはいたところ、太すぎず意外とすっきりとしたちょうどよいストレートシルエットになりました。
3つ目はパンツのシルエットが変えられること。ユニクロCのスウェットワイドパンツは裾の中にドローコードがあることにより、ストレート以外のシルエットでの着こなしもできます。
裾のドローコードを絞ることにより、裾幅が細くなり、ウエストから足首にかけてほどよく丸みが帯び、トレンドのカーブシルエットの完成。
◆女性物のスウェットワイドパンツはどう？
女性物のスウェットワイドパンツもはいてみたところ、ワイドかつ裾にいくほど広がっているからか、脚元に重心が出すぎて、特に小柄な女性にはスタイルアップしてはきこなすのは難しそうでした。
商品名：スウェットワイドパンツ
商品番号：479620
価格：税込2,990円
女性物のスウェットパンツでもう1型、ドライスウェットワイドカーブパンツというものもあります。
商品名：ドライスウェットカーブパンツ
商品番号：479619
価格：税込3,990円
はいてみたところ、筆者の場合はユニクロCのスウェットワイドパンツと比べると丸みが強調されすぎて脚元がより太く見えました。
ユニクロCのスウェットワイドパンツはもともとストレートシルエットで作っているため、ドローコードを絞っても脚元が膨らみすぎずすっきりしたシルエットになります。
男性物のワイドシルエットなパンツでも、洗練されたデザインで女性でも着られる作りになっていました。
◆スウェット初心者が気をつけたいNGポイント
ユニクロCスウェットワイドパンツと同じ素材のオーバーサイズスウェットシャツもありますが、初めて着る方は上下セットアップで着ることはあまりおすすめしません。特に初心者が着ると部屋着感が出てしまい、かなりハードルが高いのです。
商品名：オーバーサイズスウェットシャツ
商品番号：481040
価格：税込3,990円
またユニクロCスウェットワイドパンツと合わせるトップスについて、無難に見えがちな無地のTシャツも初心者にはNG。カジュアルな印象が強くなり、子どもっぽく見えてしまうからです。スウェットパンツを外出着として着用するなら、カジュアルアイテムを避ける方がよいでしょう。
またスウェットワイドパンツを選ぶなら、グレー以外の色を。スウェットのグレーは濃淡の色の差が出ているためリラックス感が前面に出やすく、どうしてもルームウェアの印象に寄ってしまうからです。
