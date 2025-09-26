40歳・元TBSアナが電車内で“秘密の手つなぎ”を目撃→思わず投稿したら…。人々がSNSに求めているのって…？
2010年にTBSに入社し、『朝ズバッ！』『報道特集』などを担当したのち、2016年に退社したアンヌ遙香さん（40歳・以前は小林悠として活動）。
TBS退社から8年経った今年、紆余曲折を経て20年生活した東京を後にして活動拠点を故郷北海道に戻したアンヌさん。アラフォーにして再スタートを切った「出戻り先」でのシングルライフの様子や心境をつづる連載です。
第53回となる今回は、Threadsでのなにげないポストが思わぬ反響を呼んだエピソードを綴ります（以下、アンヌさんの寄稿です）。
◆Threadsをメモ代わりにしている
北海道を拠点にテレビのお仕事等させていただいている私。連載をいくつか持たせていただいており、文章を書くことも生業としていますが、その関係でThreadsをメモ代わりに使うようにしています。
道端で発見したものや、ふと思い浮かんだつぶやき、犬との日常、愛するファイターズ実況……何がどうつながって「ネタ」となるかわからず、Threadsに記しておいたことがこのコラムの執筆アイディアにつながるときもあります。
この一言にはコメントやいいねが多くつくなとか、と判断できるものは、世の中の皆さんの関心の度合いが高いということかな？ という指標になるのです。
印象的なのは、自分の中ですごくぐっときたこと、場合によっては感情が高ぶって涙すら浮かべつつ書いたような文章には「いいね」はあまりつかないという点。なんか恥ずかしい。
逆に、何の気なしにというか、多くの人に読んでもらうつもりがなかったのにちょろっと書いたことが思わぬ「プチバズり」を見せ、そんなにコメントくる!? とびっくりすることがあったりします。いやあ本当わからない。
◆電車でみかけた光景をなにげなく投稿
最近、いいねがたくさんついてびっくりしたのが以下の内容。どうです？
「いま混み合った電車内で職場の同僚女性と思しき三人組がおしゃべりしていて、ひとり降り、二人降り、女性が一人になった途端どこかしらから男性が一人現れ、女性の横に立ち、そっと女性の手を握った。
最初言葉少なげだったけど、いま目の前でラブラブな様子で二人は話している。どういう状況？ これは秘密の職場恋愛ということでよろしいでしょうか？」
これは私が東京出張に行った際に観た光景。
空港発の京急に乗っていたとき、いわゆる空港関係者が多く乗ってくるような駅からまず女性三人が乗ってきて、私の目の前に立ったのでした。
服装はかなりラフ。おそらく普段制服を着るお仕事で私服に着替えて帰宅しているのかな？ 学生さんではないなあなんて思いながら、見るともなしに視界に入っていたのですが、そのうち女性が一人のこされた途端に、どこからともなく、これまた私服の男性が現れ、無言で横に立ち、気づけば手をつないでいた……という状況。
この動きを一から十まで見ていた私もどうかと思いましたが。
私は、周囲の目線を気にしながら秘密で付き合っているカップルなのかな？ 職場恋愛なのかな？ あらら良いわね！ ぐふふ、なんていう気持ちで眺めていたのでした。
女性は小柄で大きな瞳が印象的。かわいい。嬉しそうに横に立つ男性を見上げながら電車内で揺られる様子をちらちら見ていた私はなんだかキュンキュンしてしまい、思わずThreadsにつぶやいてしまったのでした。
◆本当に読みたいのはドロドロ情報ではなく…
このつぶやきが普段の何十倍も「いいね」がついた理由。それはずばり、世の中が「キュン」を求めているからではないかと分析しました。
昨今のSNS、なにやらどろっとした内容のものが非常に多いと感じるのは気のせいでしょうか。私はなるべくそういったものは目に入れないようにしているのですが、Threadsを自分がやっている以上、時折、なかなかの人間関係の修羅場を記したものがランダムに流れてくるものでぎょっとします。
