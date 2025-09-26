中川翔子、双子男児の名前決める「一発で読める字で、双子感あって、画数良い」
双子の男児を妊娠しているタレントの中川翔子が26日、自身のXを更新。名前を決めたことを報告した。
【写真あり】イラストうまっ！男性に読んでほしい…中川翔子“双子お腹観察絵日記”＋近影
中川は「ひびきが好きで、一発で読める字で、双子感あって、画数良い。名前考えるの超大変だったけどやっと決まってよかった。一生の、人生最初のプレゼントだものね。自分が名前で悩んできた人生だったから、、」と記した。
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。出産は計画帝王切開にするとも明かしている。
