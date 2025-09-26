ワッグル読者が気づいた、経験したゴルフの新たな魅力、発見、情報などをご紹介！ ゴルフがさらにおもしろくなる、読者仲間からの生の声を掲載します！

ゴルファーのプロフィールアイコンの正解は何？

投稿者のアイコン画像。青空、自然の緑、撮りやすいフィニッシュ。たしかに、こんなアイコンのゴルファーは多い……

みなさんは、インスタやX、LINEのアイコンの画像を何にしていますか？ というのもゴルファーの私は、SNSのフォロワーもゴルファーが多い。その人たちのプロフィールアイコンは、私も含めてみんな似たような画像（写真右、参照）で、パッと見、アイコンだけでは誰なのかがすぐに判断できません。

そこで、別な画像に変えようと思っていた矢先、テレビで、大人気のＺ世代のギャルタレントが、アイコンの画像について話している番組を観ました。ちょうどゴルファーの芸人・Ｙさんも出演していて、Ｙさんのアイコンは海外のゴルフ場の景色だったんですが、ギャルタレントさんいわく、景色やペットの画像はダサい（Ｚ世代なんで「ダサい」とはいっていなかったかもですが）。

石井忍プロのアイコン。スマホ上でのサイズではほぼ真っ白に見えてしまうが、覚えてしまえば石井プロだとひと目でわかる

もっともイケてて好印象なのは、単に人の形を線で表した初期設定のアイコンだというんですよ！これはさすがにジェネレーションギャップでしょうけど、個性的でゴルファーらしいアイコンってどんなのですかね？参考までにLINEを見たら、ご縁があってつながっている石井忍プロのアイコンがある意味、個性的で誰だかわかりやすかった。でも、マネるかは微妙な画像ですけどね（笑）

Penname

ゴルフインフルエンサーになりたいさん

●48歳●ゴルフ歴25年