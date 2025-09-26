Image: akebims

視線が落ちて、わずかにうつむく…そんな姿勢のクセからくる身体への負担は、スマホの使用頻度が増すほど蓄積するもの。

スマホとの付き合い方がアップデートし続けるなか、そのアクセサリーにも進化があってもいいんじゃないでしょうか。

空気のように軽いスマホリング「SYNATO Ring V3 Lite」は、生活にそっと馴染んで、無理なくスマホ使いをサポートしてくれます。

スマホを見るときの姿勢にアプローチ

スマホ画面を見ているときには無意識にうつむき加減に…そう聞いて背筋が伸びた方も多いかもしれません。スマホの便利さを享受する代償として、姿勢悪化があります。

この問題に対して、さりげなく提示された解が「SYNATO Ring V3 Lite」。質量はわずか2gとごく軽量ですが、そこに込められた設計思想は“重層的”です。

「SYNATO Ring V3 Lite」の薄さは最薄部で0.58mm。さらに注目したいのは、充電口に差し込むという装着方法にもかかわらず、コード充電やスマホケースのデザインに干渉しない構造になっています。

鍼灸師が監修し、特許も取得済み！

「SYNATO Ring V3 Lite」の開発には、東洋医学の国家資格を持つ鍼灸師が監修として関与しています。つまり、身体の構造を熟知する専門家が再発明したスマホリングともいえますね。

スマホを見るときの目線のわずかな角度の違いで、頸部への負荷も変わることから、人間の身体は「習慣」に支配されているともいえます。

そこへ介入できるのは、「SYNATO Ring V3 Lite」のように習慣の見直しをそっと促すアプローチなのかもしれません。

さらに「SYNATO Ring V3 Lite」は、ソフトな素材を採用することで、従来のスマホリングに見られた指への食い込みの軽減も目指しています。

特に長時間の動画鑑賞やSNS投稿の閲覧では、指への小さな負担もノイズになりかねないので、これに配慮した設計はありがたいです。

背面ではなく、底面で支える

技術的に特筆したいのは、ユニークな「底面支持構造」についてです。

従来のリングがスマホの背面を支点とするなか、「SYNATO Ring V3 Lite」はあえて“底面”に接点を持たせています。

指を固定するのではなく、指の動線が自由になることはスマホの使用感に大きく影響するもの。画面の端まで指が届かない…といった不便さが、「SYNATO Ring V3 Lite」を使うことで改善されることをぜひ体験してみてください。

iPadでも使える＆MagSafeも利用可能

1cm辺り20kg以上の引っ張り強度をもつ「SYNATO Ring V3 Lite」は、各種スマホはもちろん、iPadや電子書籍リーダーまで使用可能。MagSafeとも併用もOKな点なんかも、「SYNATO Ring V3 Lite」の日常に溶け込む快適性をよく表しているんじゃないでしょうか。

「SYNATO Ring V3 Lite」は決してセンセーショナルなガジェットではありません。それでも1日が終わる頃、ふと「今日、首と指が楽だったかも」と思えたなら、それこそが優れた道具の証です。

「SYNATO Ring V3 Lite」の革新的な操作感、ぜひ体感してみてください。

