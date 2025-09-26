Uber Eats、青森県、秋田県、山形県の7都市でサービス開始、2都市で提供エリア拡大
Uber Eats Japanは9月24日より、青森県および秋田県、山形県の計7都市において新たにUber Eatsのデリバリーサービスを開始し、青森県と秋田県の2都市でサービスを拡大した。
青森県および秋田県、山形県の計7都市でサービス開始
サービス新規開始エリアは、青森県十和田市、秋田県大仙市・横手市・大館市・由利本荘市、山形県酒田市・鶴岡市。
青森県：十和田市
秋田県：大仙市、横手市、大館市、由利本荘市
山形県：酒田市、鶴岡市
青森県：八戸市(緑色部分。青色・赤色部分は既存提供エリア)
秋田県：秋田市(緑色部分。青色・赤色部分は既存提供エリア)
今回のサービス開始およびエリア拡大を記念し、お得な特典を利用できる。プロモーションコード【2025HELLO】を入力のうえ、初めてUber Eatsを利用すると、最大2,500円の割引が適用される。
