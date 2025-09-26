ひと目で着る服がわかる！ユニクロが気温別″上着″早見表を公開
ユニクロは、朝晩の寒暖差が激しい現在、着る洋服に悩みを持つ人に向けて作成した「気温別の上着早見表」を公開した。
気温別の上着早見表
9月も半ばを過ぎ、朝晩はだいぶ涼しくなっているものの、今後も昼間は30℃を超える日もあると予想されている。朝晩と日中で気温差が10度以上になることに加え、日ごとの気温差も大きく、「何を着たらよいかわからない」という人も少なくない。そこで、サッと羽織って温度調節ができる、「気温別の上着早見表」を作成した。
早見表では、気温ごとにおすすめのカテゴリーやユニクロ商品(WOMAN、MAN)を掲載した。お茶の水女子大学 生活科学部 非常勤講師の成田千恵先生が監修している。
六本木ショウルームでは、気温別アウターの展示も開始した。ユニクロのウェブサイトでは、おすすめスタイリングも公開している。
