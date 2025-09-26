◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ナ・リーグ西地区のドジャースが２５日（日本時間２６日）、敵地でダイヤモンドバックスに快勝し、４年連続となる地区優勝を決めた。先発した山本由伸投手（２７）が６回４安打無失点の好投で試合を作って１２勝目をつかむと、「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）が、４点をリードした４回１死二塁の３打席目に、試合を決める５４号２ランを放って、日本人コンビが大きく活躍した。リリーフに回っている佐々木朗希投手（２３）のこの日の登板はなかった。

勝てば優勝決定というマジック「１」でこの日の試合を迎えたドジャース。２回にフリーマンの２２号、パヘスの２７号と２者連続本塁打で先制すると、２死満塁でベッツも左前へ２点適時打を放って一気にリードを４点に広げた。４点リードの４回１死三塁では、大谷が中堅右へ４試合ぶりの本塁打となる５４号２ラン。昨季樹立した自己最多記録に並び、本塁打王争いでトップを走る５６発のシュワバー（フィリーズ）に２本差と迫った。さらにフリーマンのこの日２発目の２３号２ランも出て８―０と一気にリードを広げて試合を決めた。

試合後にクラブハウスで行われたシャンパンファイトでは、大谷、山本に韓国出身の金慧成内野手も加わって写真を撮影すると、大谷が朗希も呼び寄せで、日韓４人の仲良しショットも見られた。大谷は今季のドジャースについて「離脱者がいたりなかなか自分も含めていい時期がなかったりとかという中で、みんなが１人１人支えてここまでこれたと思うので、それはポストシーズンも変わらないと思いますし、ここからは個人の成績よりもチームの成績が一番大事になるので、チーム一丸で頑張りたいと思います」と口にしていた。