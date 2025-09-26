◇ナ・リーグ カブス―メッツ（2025年9月25日 シカゴ）

カブスの今永昇太投手（32）が19日（日本時間20日）、敵地でのメッツ戦に先発。4試合連続で初回に失点を喫する、苦しい立ち上がりとなった。

初回1死二、三塁、ビエントスを三塁ファウルゾーンへの飛球に打ち取った。三塁手・ショウ、遊撃手・スワンソンが打球を追いかけ、交錯しながらもスワンソンが客席に倒れ込みながらキャッチ。体がスタンドに落ちる前にショウにボールをトス。ショウが本塁に送球し、タッチアップしていた三走・リンドアはタッチアウトで併殺かと思われた。判定はスワンソンが捕球したままファウルエリアに出ており、ボールデッドでそれぞれ走者が進塁することに。ビデオ判定でも判定は覆らなかった。

今永は1点を失うと、2死三塁からニモに右前打を浴びて、この回計2失点。マウンド上で厳しい表情を浮かべ、わずかに首をひねるのみだった。

9月2日（同3日）のブレーブス戦で9勝目をマーク。メジャー移籍初年度からの2年連続2桁勝利にリーチをかけた。しかしその後は3試合連続で足踏み。前回登板の19日（同20日）レッズ戦では、勝利投手の権利を得る寸前の5回に同点に追いつかれ、5回4失点で勝ち負けは付かなかった。

チームは17日（同18日）に、すでに5年ぶりのプレーオフ進出を決定している。