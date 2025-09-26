10月スタート『仮面の忍者 赤影』、伝説の特撮ドラマのOP曲がPSYCHIC FEVERの新曲に決定！

10月26日（日）よりスタートする、佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）が主演を務める特撮ドラマ『仮面の忍者 赤影』。

同ドラマのオープニング曲が、PSYCHIC FEVERの新曲『SWISH DAT』に決定した。

【映像】特報『仮面の忍者 赤影』

『仮面の忍者 赤影』は、漫画家・横山光輝が手がけた人気忍者漫画。その原作を実写化した伝説の特撮時代劇『仮面の忍者 赤影』（1967年）は、昭和の子どもたちをクギ付けにした。

今回約60年振りに実写ドラマ化され、三池崇史監督×佐藤大樹によって赤影が令和に再び参上となる。

そんな今作のオープニング曲に決定したのが、PSYCHIC FEVERがドラマのために書き下ろした新曲『SWISH DAT』だ。

PSYCHIC FEVERは、EXILE TRIBEから7番目のグループとして2022年7月にデビューしたKOKORO、WEESA、TSURUGI、RYOGA、REN、JIMMY、RYUSHINによる7人組ボーイズグループ。

2024年にリリースした『Just Like Dat feat. JP THE WAVY』のバイラルヒット、キャリア初のアメリカツアー「PSYCHIC FEVER FIRST U.S. TOUR 2025」が大成功を収め、8月16日に東京、8月17日に大阪で開催された「SUMMER SONIC 2025」では、会場のオーディエンスを熱狂させた。

『SWISH DAT』は、そんな彼らの楽曲スタイルであるアーバンミュージック＝HIPHOP／R＆Bを基調に、ドラマの世界観である“和”の要素を取り入れた楽曲に仕上がっている。ドラマの内容や時代背景に寄り添いながら、令和を生きる彼らならではの歌詞表現も注目ポイントだ。

『SWISH DAT』は、10月24日（金）にリリース予定。ドラマとあわせて注目だ。

◆PSYCHIC FEVER コメント

この度、ドラマ『仮面の忍者 赤影』のオープニング曲を、僕たちPSYCHIC FEVERが務めさせていただくことになりました！

ドラマのために書き下ろされた新曲『SWISH DAT』は、HIPHOP／R＆Bを基調に、“和”の世界観やドラマに登場する忍者の「光」と「影」を歌詞に落とし込んだ一曲です。

この楽曲をきっかけに、日本の文化である“忍者”を世界中の皆さんに知っていただけるよう、少しでも盛り上げていけたら嬉しいです！

10月24日（金）リリース、ぜひ楽しみにしていてください！