「白内障」は老化じゃない! 老眼と同時に検査すべき理由とは【医師解説】

白内障は加齢とともに誰にでも起こりうる病気ですが、「年齢が高すぎると手術は難しいのでは? 」と不安に思う方も少なくありません。実際には、術前後のケアができれば医学的な年齢上限はなく、むしろクリアな視界を取り戻すことで認知症予防につながる可能性もあるといわれています。白内障手術の適切なタイミングと年齢について、和田先生に伺いました。

監修医師：

和田 佳一郎（和田眼科）

奈良県立医科大学卒業。2005年、兵庫県西宮市に「和田眼科」開院。以来、白内障手術6000件以上、多焦点眼内レンズ700件以上、ICL･網膜硝子体手術など総数約7000件以上の日帰り内眼手術実績を誇る。日本眼科学会認定眼科専門医、ICL研究会ICL認定医。日本眼科医会、日本眼科手術学会、日本白内障屈折矯正手術学会、日本糖尿病眼学会、日本緑内障学会の各会員。

編集部

放置に関連して、白内障手術の年齢上限はあるのでしょうか？

和田先生

きちんと術前後の通院と目薬が出来れば、基本的には医学的な年齢上限は「ない」とされています。また、白内障手術を受けてクリアな視界を取り戻すことが、認知症予防につながるという研究もあるようです。問題は、ご自身で白内障になかなか気づきにくいことだと思います。

編集部

白内障の好発時期には、老眼も絡んできますよね？ 余計に年齢のせいだと思ってしまいそうです。

和田先生

そのとおりです。生活に具体的な支障が出るのを待つより、初期の老眼と同時に解決した方が好ましいと思います。つまり、老眼で悩みはじめたら、白内障の検査を受けてみましょうということです。

編集部

白内障が初期なら、目薬で進行を抑えられると聞いたことがあります。

和田先生

白内障の進行を“遅らせる”ことはできるとされているものの、進行自体を止めることはできませんから、最終的には「手術のみが唯一の解決策」という印象です。白内障手術は基本的に一度きりのものですから、見えづらさを抱えて仕事や日常生活を送るよりも、適切なタイミングで手術を受けることを検討してみてはいかがでしょうか。

※この記事はメディカルドックにて【白内障は進行度合いによって手術リスクが変わるの？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。