きょう東証スタンダード市場に新規上場したＵＮＩＣＯＮホールディングス<407A.T>は、公開価格と同じ１０６０円カイ気配でスタートした。



同社は、東北地方を地盤とする地域連合型ゼネコン。「インフラメンテナンス事業」としてインフラ整備、災害対応、環境保護の各事業を手掛けるほか、「非インフラメンテナンス事業」として上記に該当しない民間工事や土木・建築工事以外の建設関連取引を展開。また、ガソリンスタンドや美容室、不動産賃貸、太陽光発電などの事業も行っている。上場に際し売出株式数４７２万５１００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し７０万８７００株。主幹事は野村証券。



出所：MINKABU PRESS