息子が初めての自転車デビュー！ 親として安全に配慮したはずが → お友達ママに『別の心配』をされ反省

自転車で遊びに行った息子が、意外な方法で帰ってきたら……？

私の友人A子さんが体験したエピソードです。

自転車で出かけたい、小学校2年生の息子

A子さんは息子さんに自転車のルールを伝えましたが、それはあくまで「A子さん親子」のルールでした。子どもが友達と遊ぶ際には、相手の家庭のルールや価値観も考慮する必要があります。





事前に相手の親に「うちの子が自転車で行きます」と一言伝えたり、子どもが自転車で移動することが一般的ではない地域でないか確認したりすることも重要ですね。

心からA子の息子さんを心配してくれたSくんのママ。

地域全体で子どもの安全を守る、というあたたかさを感じました。

【体験者：40代・女性主婦、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：トコロてん

FTNコラムニスト：ichika.K

2児の育児を機に、ママの悲喜こもごもを描くライターとしての活動をスタート。子育てメディアなどの執筆を経て、独立し現在はltnでコラムを連載中。大手企業の総合職でのOL経験、そこから夫の単身赴任によりワンオペでの育児を行った経験から、育児と仕事を両立するママの参考になる情報を発信すべく、日々情報をリサーチ中。