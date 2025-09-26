

「学校の勉強は役に立たない」――社会ではそう言われて久しいですが、それは「使い方」を知らないだけです。

『学校教育は最強のビジネススキルである 自分に武器がないと感じている人のためのキャリアの教科書』を上梓した学校教育×キャリア戦略プロデューサーの山根 渡氏が令和に勉強をする意味を解説します。

勉強しなければいけない理由

「ねえ、なんで勉強しなきゃいけないの？」

突然ですが、もしお子さんからそう聞かれたら、あなたはどう答えますか？かつて塾や学校現場で教えていた私は、以下のように答えていました。

「日本の35歳の平均年収は約450万、一方難関私大や国公立大を卒業した社会人の35歳平均年収は約850万、約400万も違うんだ。そこから65歳まで働くとすると生涯で1.2億円の年収差が生まれる。これを中学、高校の6年間に割り戻してみるといくらになるか分かる？1日あたり5万4000円になるんだよ。この瞬間勉強したら5万4000円もらえるのが一番やる気になるけど、それは時間差で未来に支払われる。だから毎日『今日は勉強したから5万4000円』と数えながら勉強するんだぞ！」

子供たちはこの話を聞くと、笑いながら勉強するケースが多かったのですが、大人の皆様であれば「そんな単純な話じゃないだろ」と感じる言説ですね。

もちろんまるっきり嘘というものではないですが、国税庁の調査や民間企業の大学別年収ランキングなどの様々な統計を混ぜた数字で、実際の世界では勉強して偏差値の高い大学に入っても年収が低い方がいます。しかし、全体的な傾向としては正しいとされるため、特に子供や保護者、同僚からも反論されることなく多用しておりました。むしろ同僚や後輩からは「自分も、それ使います！」なんて言われたこともあります。

ここまで具体的なデータを用いたケースは少ないと思いますが、「勉強すればいい学歴が得られて、いい学歴を得られれば年収が上がる。だから、勉強すれば年収が上がる」という話は、学校、塾、家庭など様々な立場の大人が子供に多く語り継いできた神話に近いものでした。

しかし時が経ち、塾講師からヘッドハンティング、そして学校の経営支援に関わる立場となり、多くの優秀なビジネスパーソンのキャリアと向き合う中で、あの頃の自分が語っていた神話は、もはや令和の時代には通用しないのだと痛感しています。

保護者世代の常識が、子供たちに通用しない理由

私たちは、「競争に勝てば安泰」という時代を生き抜いてきました。もっと具体的に言えば30〜40年前であれば、「競争に勝ち抜く=給料が高い」でした。

「初等教育を受ける→受験競争を勝ち抜く→偏差値のいい高校・大学に行く→就活を勝ち抜いていい会社へ→その会社の社内で出世競争を勝ち抜く」

という、ある意味でかなり分かりやすく、また『与えられたルールの中で競争に勝つ』という意味では『受動的な』キャリアパスが当たり前でした。その時代であれば、「ただがむしゃらに勉強して競争に勝てば、給料も上がって安泰だ」ということが発生していました。これを表したのが以下の図です。

当時のエリートは競争に勝ち抜けばいい会社に入れて一生安泰、転職するのは競争の脱落者というレッテルを貼られていた（画像：筆者作成）

転職する人もかなり少数派で、転職者は「もともとの企業にいられなかった人」というようなレッテルを貼られていました。今の20代以下の方には信じられないかもしれませんが、つい十数年ほど前までは転職市場は「コンプレックス産業」、つまり今の会社にいられなくなった人や、就活で入れなかった企業にどうしても行きたい人だけが利用する産業と揶揄されていたのです。

しかし、時代は大きく変わりました。

かつての人気企業も今は…

このキャリアパスの土台となっていたのは「競争に勝ち抜いて入った組織がなくならない」という前提でした。しかし、今や企業の寿命は人の寿命よりはるかに短いものとなっております。例えば1990年のマイナビ就職企業人気ランキング（文系総合）を見てみましょう。



1990年のマイナビ就職企業人気ランキング（文系総合）（画像：筆者作成）

21世紀に入ってから、企業は国際競争にさらされ、競争に負ければ事業部がなくなったり、会社ごとなくなったりするのは当たり前になりました。ここに掲載されている日本を代表する企業群ですら、30年以上がたち、トップ10のうち4社が一度倒産したり、合併などでなくなったりしています。こうなってくると、給料は競争に勝ち抜けば保証されるものではなくなります。

さらに総務省のデータによれば、日本の生産年齢人口（15〜64歳）は1995年をピークにすでに1000万人以上減っています。人が足りない時代では転職も当たり前となるため、1つの組織に外部から優秀な人間が入ってくることになり、仕事が出来る人は勤続年数が短くても高いポジションを与えられるようになってきます。そうなると競争を勝ち抜いても、つぶしがきかないエリートは、「キャリア分岐が少なく、市場価値が低い」人になってきます。

もはや、「いい大学に入れば安泰」という親世代の成功体験は、子供たちの人生を保証しないのです。ところが、いまだに日本の教育現場では、先ほどの『受動的なキャリアパス』を正しいものとして子供たちを動機づけしている様子が見受けられるのです。これが、教育現場の大きな課題として私が感じていることです。

令和の時代の勉強の意味とは

では、学校の勉強はすでに意味がなくなったのか？というと、そういうわけではありません。ただ学歴という「成果」だけを追い求めるのは意味がなくなってきています。今大事なのは勉強する過程で培った思考法などの「プロセス」を、仕事の中で活かせるようにすることです。

一つ例を挙げると、国語の勉強は「言い換えのスキル」を育みます。相手に伝わる表現に翻訳し直すという力はどんな会社のどんな立場でも必要不可欠です。数学は「因数分解するスキル」を養います。大きな問題を要因に分けて計画に落とし込む力はどんな職種でも欠かせません。

理科や社会も同様に、物事を比較し、因果を考え、仮説を立てて構造的に捉える訓練そのものです。こういった能力は「ポータブルスキル」と言われ、どんな会社のどんな立場でも必要とされる汎用的な力です。

数字で示す説得力も、わかりやすく言い換える力も、論理を積み重ねる力も、すべて勉強を通して培われていきます。受験勉強は単なる点数争いではなく、社会に出てからも一生使えるポータブルスキルを磨く時間。そして一生役立つ教養を身に付ける時間。

令和の時代の勉強の意味は、そういったところにあるのではないでしょうか。





（山根 渡 ： 学校教育×キャリア戦略プロデューサー）