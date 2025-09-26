佐藤大樹主演ドラマ『仮面の忍者 赤影』OP曲がPSYCHIC FEVERの新曲「SWISH DAT」に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

PSYCHIC FEVERの新曲「SWISH DAT」が、佐藤大樹 （EXILE／FANTASTICS）が主演を務めるテレビ朝日の特撮ドラマ『仮面の忍者 赤影』のオープニング曲に決定した。

■令和を生きる彼らならではの歌詞表現にも注目

『仮面の忍者 赤影』は、『三国志』など数多くの名作で知られる漫画家・横山光輝が手掛けた人気忍者漫画が原作。1967年に実写ドラマ化され、昭和の子供たちをクギ付けにし、『スーパー戦隊』をはじめとするヒーロー番組の“元祖”とも呼べるテレビドラマとなった。

そして今回、約60年ぶりに実写ドラマ化。日本映画界が誇る巨匠・三池崇史監督×佐藤大樹 （EXILE / FANTASTICS）という夢のコラボによって赤影が令和に再び参上する。

そんな今作のオープニング曲として書き下ろされた「SWISH DAT」は、PSYCHIC FEVERの楽曲スタイルであるヒップホップ/R＆Bを基調に、ドラマの世界観である“和”の要素を取り入れた楽曲。ドラマの内容や時代背景に寄り添いながら、令和を生きる彼らならではの歌詞表現も注目ポイントだ。

「SWISH DAT」は、10月24日にリリース予定。

■リリース情報

2025.10.24 ON SALE

SINGLE「SWISH DAT」

■番組情報

テレビ朝日『仮面の忍者 赤影』

2025年10月26日スタート！

毎週日曜 24:10～24:40 ※一部地域を除く

出演：佐藤大樹（EXILE / FANTASTICS）、木村慧人（FANTASTICS）、加藤諒、忍成修吾、柄本時生 他

原作：横山光輝（「仮面の忍者 赤影」）

脚本：渡辺雄介

総監督：三池崇史

ゼネラルプロデューサー：横地郁英（テレビ朝日）

協力プロデューサー：服部宣之（テレビ朝日）

プロデューサー：大内萌（テレビ朝日）、秋山貴人（テレビ朝日）、栗生一馬（東映）、石崎宏哉（東映 / 「崎」は、たつさきが正式表記）、瀧島南美（東映）、坂美佐子（OLM）

制作プロダクション：東映京都撮影所、OLM

制作：テレビ朝日 東映

【あらすじ】

織田信長の天下統一が目前に迫った頃、琵琶湖の南に“金目教（きんめきょう）”という怪しい宗教がはびこっていた。それを信じない者は恐ろしいたたりに見舞われるという――。信長は“金目教”の実態を秘密裏に探るため“仮面の忍者”を頼ることに…。

忍びとして影に生きる青年（佐藤大樹）が、やがて“仮面の忍者 赤影”として立ち上がる物語が幕を開ける。

■関連リンク

『仮面の忍者 赤影』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/akakage/

PSYCHIC FEVER OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/262

■【画像】『仮面の忍者 赤影』のキービジュアル