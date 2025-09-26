Photo: Haruki Matsumoto

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

最近は食料品の価格も上昇傾向で困りますよね。コストコなどでまとめ買いして冷凍保存するのも対策のひとつですが、もう少しサッと使いたいときには真空保存も便利ですよね。

今回はそんな真空パックを手軽にできるアイテムの中から、セールが実施されているハンディサイズの「Sealer Vacuum 2.0」を体験したレポートをお届けします。

累計出荷数1万個◎真空パックできて液体保存も可能！超コンパクトな8in1シーラー 4,780円 【超早割 37％OFF】 詳細をチェック

コンパクトで扱いやすい

Photo: Haruki Matsumoto

説明書を読んでさっそく試してみたところ、マイナス66Kpa（キロパスカル）の吸引力で簡単に真空パックが完成。入口は熱シーリングで同時に完全密閉されています。

※編集の都合上早送りとなっております。

ディスプレイには真空完了までのカウントダウンも表示されました。焦って早めに外さないようにご注意を。

Photo: Haruki Matsumoto

真空パック専用袋だけでなく市販スナック菓子の袋も直接圧着が可能。これなら湿気でフニャッとなりにくくていいですね。

市販のお菓子も簡単密閉

Photo: Haruki Matsumoto

なお「Sealer Vacuum 2.0」は小型なので大きい袋だと1回で閉じれない場合があります。その際は写真のように少しずつ熱シール部分をクロスさせるとうまく密閉できますよ。

Photo: Haruki Matsumoto

一方で薄いプラ系パッケージは熱で溶けすぎる場合もあるので、素材に応じて少し時間を短くするといった調整は必要でした。

便利機能も充実

Photo: Haruki Matsumoto

充電はUSB Type-Cなのでスマホ用充電器で対応可能。残量も液晶ですぐ分かりました。

Photo: Haruki Matsumoto

本体側面の内蔵カッターで真空保存した袋もサッと開封可能。開けにくい包装にも役立つので、意外と便利な機能でした。

Image: Bright DIY

今回は試せませんでしたが、本製品は専用ホース装着で液体を含む食材にも対応できるのも便利なポイント。

Image: Bright DIY

また付属アタッチメントでボールや浮き輪用の空気入れにも早変わり！ 主にはキッチンで使うので衛生管理には注意ですが、キャンプやBBQに持っていくと食材保存も遊びの時短にも活躍してくれそうですね！

今なら一般販売価格から37%OFFの4,780円（税・送料込）になっていたので、気になった人は下のリンクから詳細をチェックしてみてください。

累計出荷数1万個◎真空パックできて液体保存も可能！超コンパクトな8in1シーラー 4,780円 【超早割 37％OFF】 詳細をチェック

＞＞累計出荷数1万個◎真空パックできて液体保存も可能！超コンパクトな8in1シーラー

Source: machi-ya

本記事制作にあたり株式会社BRIGHT DIYより製品貸与を受けております。