「ミスマガジン2021」審査員特別賞受賞の女優大島璃乃（24）が25日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。サッカー観戦の様子を投稿した。

「浦和レッズvs鹿島アントラーズ試合を埼玉スタジアムでサッカー観戦してきました」と明かし、一緒に出かけた女優の眞嶋優との2ショットも公開した。試合前には水色のシャツに黒ミニスカート、黒ブーツにネクタイ姿で、ピッチをバックに記念撮影。「満員の埼スタで飛び交う応援歌の中で観戦する試合、緊張感と高揚感に包まれてあっという間だった 浦和レッズの応援、感動しました」などとつづった。

ファンやフォロワーからも「めちゃめちゃ可愛いー」「美人すぎ」「足きれい」「洋服かわいい」「スクールガール風コーデ」「女神様が降臨」などのコメントが寄せられた。

大島は群馬・桐生市出身で、高校在学中に芸能活動を開始した。18年4月に桐生まち映画「祭のあと、記憶のさき」の高校生役で映画初出演。同7月にはあしかがまちドラマ「音が回る」「229回のホント」でドラマ初主演。「ミスマガジン2021」で審査員特別賞を受賞した。TBS系「王様のブランチ」リポーターなども務め、24年3月には「桐生市魅力大使第1号」に就任。映画やドラマなどに加え、グラビアなどでも活躍中。特技の着物の着付けでは世界大会に出場した腕前。水泳や陸上などスポーツも得意。SNSでは水着や浴衣姿、プライベート写真なども投稿している。