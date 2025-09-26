TBSの若林有子アナウンサー（29）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。夏休みに訪れたエジプト旅行の様子を投稿した。

若林アナは「皆で行ける20代最後の大きな旅行、人生の思い出になるところへと選んだ国。遺跡が壮大で、紅海が美しくて、エジプト文明があまりにも不思議で、驚きと感動で毎日心が湧き立つような旅でした。本当に行けてよかった！！！」とコメントし、ラクダに乗った姿やピラミッドを背景にしたショットなどを公開。「エネルギーをいっぱいチャージしたので、ここからさらにお仕事を頑張ろうという気持ちです」とつづった。

さらに「とりあえず今日は、初日のピラミッドの写真を。4500年前に造られたのが信じられない規模感！景観の中にピラミッドがあるのが面白くって、見るたびにエジプトにいるんだなぁと思わせてくれました。思い出が溢れていて、写真も大量にあるので、しばらくエジプト投稿が続くかもしれませんがお付き合いください！」と呼びかけた。

この投稿には同局の田村真子アナウンサー（29）も「えーすごい！！またお話聞かせて」と反応。それに対して若林アナは「まこさん そんな優しい事言ってもらえたらお喋りが止まらなくなりそうです！笑」と返した。フォロワーからも「クレオパトラ」「ミステリーハンターですか？」「ラクダに乗るの楽しそうですね」「羨ましいです」などのコメントが寄せられた。