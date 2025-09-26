レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの花乃衣美優（25）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。

紫のビキニ水着姿を公開し、「お団子してるの忘れて帽子被ろうとしてミスった」とつづり、カウボーイハットのような帽子を頭に…。戸惑いの表情も見せた。

また、別の投稿では「福岡楽しかった」と水色のロングワンピースでの撮影ショットをアップした。

ファンやフォロワーからも「世界一の美天使」「オシャレ可愛い」「キュート」「爽やか」「うっかりも可愛らしい」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。現在は自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めており、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活躍しているが、今季限りでの卒業を発表した。