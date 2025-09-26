俳優岸谷五朗とシンガー・ソングライター岸谷香の長男で実業家、インフルエンサーの岸谷蘭丸（24）が26日までにX（旧ツイッター）を更新。自身の病気の既往歴を明かした。

岸谷は24日、「最近ずっと体調を崩しており血液検査をしたんですが、血糖値が通常の20倍程度、なんか2000とかあるらしく今から緊急で再検査、ワンチャン緊急入院するかもらしいです」と報告。その後の投稿で「関係各所、ご迷惑をおかけしましてすみません！！！！」と詫びた上で、「再検査の結果出まして、数値正常でした！！」と明かし「2000は何だったのか不明なんですが、現状は無事に生きております！！！！仕事もスケジュール通り動けますので」とつづっていた。

そして25日午後「僕やっぱ凄い病気になる星の元に生まれてて、若年性リウマチ(3〜10歳障がい認定) 結核(薬飲んだ) 肝機能障害(薬飲んだ) パーキンソン病(違った) 等々様々な病に犯されてきてるんですよね」と告白。その上で「80までは生きるように頑張るぞの気持ちです」と締めくくった。

岸谷は昨年12月、ABEMA「ABEMA Prime（アベプラ）」でメディア初出演。それまで両親について、語ってこなかった。イタリアの名門ボッコーニ大に入学している。ユーチューバー、ティックトッカーとしても活動している。