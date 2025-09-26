俳優木村拓哉と歌手工藤静香の長女で、モデル兼フルーティストのCocomi（24）が25日、インスタグラムを更新。“推し”の声優と対面した感激をつづった。

大のアニメファンを公言しているCocomiは「最強で最高なオタ活をしてきてしまいました」と切り出し、20、21日に京都で開催されたアニメの劇伴音楽にフォーカスをあてたフェスティバル「京伴祭2025」に、声優の林ゆうきに招待されて会場を訪れたことを報告。「アニメ好きなら見たことがあるだろう、犬夜叉、NARUTO、フェアリーテイル、ブルーロック、呪術廻戦、ハイキュー、ヒロアカ、、、etc。それらの音楽を生で、そして本人の演奏で聴けたこと、最高の幸せでした」と振り返った。

続けて「梵そよぎ、そして、数多くの私の推しの声であるレジェンド、梶裕貴様ともお会いすることができ、感無量でした」と、声優とのツーショットも公開。「緊張しすぎてレジェンド二人とお写真を撮る時に足の間隔がめちゃくちゃ変なのは許してください、、、」とつづった。

「最高なオタ活をしたあとは、オムそばや豚たまを食べました。乾杯はカルピス。ぴーす。（アルコール飲めません）」と、フェス後に飲食店で乾杯した笑顔いっぱいの写真もアップ。「いやぁ。最高すぎましたね。オタ友と二人で生演奏聴いてる時は立ちながら泣いてました。凄いですね」とつづった。