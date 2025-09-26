敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でダイヤモンドバックスと戦い、8-0で勝利。4年連続の地区優勝を決めた。先発した山本由伸投手が6回4安打無失点の快投で12勝目。大谷翔平投手も54号2ランを放つなど5打数1安打2打点で勝利に貢献した。試合後に投稿された集合写真にはファンから様々な声が上がった。

地区優勝のマジック1で迎えたドジャースは2回にフリーマン、パヘスの連続ホームランなどで4点を先制。4回にも大谷が54号2ランを放つなど4点を追加した。先発の山本はスプリットとカーブを中心に凡打の山を築き、6回を4安打7奪三振、無失点の快投。救援陣もダイヤモンドバックスに得点を与えず、8-0と完勝した。

試合後、ドジャース公式Xは地区Vのチームの集合写真を公開。最前列にはロバーツ監督、ベッツらが陣取り、大谷は2列目。山本は一番端で笑みを浮かべ、佐々木朗希は最後列に映っている。

この写真を見たファンからは様々な声が上がった。

「いい写真 地区優勝おめでとうございます！！」

「由伸謙虚に端っこにいるけど地区優勝出来た要因の半分は由伸がシーズン怪我なくローテ守ってくれたからだよ！だからど真ん中にいていいんだよ！」

「身長191センチの大谷翔平よりデカいのこんなにたくさんいるのか」

「やっぱこういう時って日本人控えめだよなーww佐々木朗希一瞬どこかわからなかったw」

「朗希もこの場にいられて良かったね」

山本は今季レギュラーシーズン最後の登板を終え、防御率2.49、201奪三振をマーク。自己最多タイ54号としている大谷は、残り3試合で逆転の本塁打王を狙う。



