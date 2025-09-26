朝ドラ「あんぱん」ヒロインのモデル 小松暢には次女（河合優実）と三女（原菜乃華）が実在。それぞれの生涯

ついに最終回を迎えた朝ドラ「あんぱん」ですが、本作をきっかけに、ヒロインのモデルである小松暢（のぶ／旧姓池田）の家族史が掘り起こされています。暢（1918年生）・次女の瑛（1920年生。蘭子のモデル）、三女の圀（あき）がいます。さらに末妹は大正13（1924）年前後に出生したと報じられているため、圀はその直前世代に位置づくと推測されます。





あくまで手がかりの範囲ですが、まずは家族の風景から瑛と圀のの輪郭を辿っていきましょう。

家族の風景――鈴木商店、釧路、そして父の不在

姉妹の父の池田鴻志〔こうし〕は当時日本最大といわれた財閥系の商社・鈴木商店で活躍した人物でした。

鴻志は大阪木材部を経て大正8（1919）年に釧路出張所長へ赴きます。

池田家はヴァイオリンやピアノの稽古をする「モダン」な暮らしぶりで、幼い暢は毛皮つきのコートを着こなした、と当時の証言は伝えます。

しかし、その繁栄は長くは続きません。

大正13（1924）年11月11日、官報記事に「監査役池田鴻志ハ死亡シタリ」と記され、家は幼い子どもたちを抱えたまま喪失を迎えました。

姉たちが学びと労働へ歩を速めたのだとすれば、瑛と圀の少女期もまた、この早い父の死の影を受けていたはずです。

鈴木商店。当時日本最大の会社といわれた。

堅実な道を歩んだ次女の瑛

ドラマの蘭子と同じく、瑛は学問に熱心に励む女性に育ちます。

成長した瑛は、大阪の阿倍野高等女学校（現・大阪府立阿倍野高等学校）に入学。同校には姉の暢の卒業校でもありました。

女学校を卒業後、瑛に運命の人との出会いが訪れます。

やがて瑛は高知県後免町の教員・曽我部鹿一と結婚。程なくして鹿一の満州赴任が決まり、行き先を共にしました。

二人の間には二男一女を授かりますが、敗戦によって引き上げを経験。愛媛今治を経て高知へと戻りました。

阿倍野高等女学校の生徒。暢や瑛も同校で学んだ。

東京へ――“金庫番”として支えたやなせスタジオ 史実においても、瑛は蘭子と同様に東京へ出ることとなります。

すでに東京に出ていた姉・暢は、議員秘書を経て、同郷の柳瀬嵩と結婚。嵩は漫画家として活動を始めていきます。

瑛はやなせスタジオの「金庫番」として勤務。帳簿・資金管理の中核ですから、信頼と管理能力を買われてのことでした。

彼女の几帳面さ、数字に強い性分も垣間見え、創作家の周辺を着実に支える「縁の下の力持ちになったとも言えるでしょう。

やがて暢は自身の病を得て入院。この時期の前後くらいに、瑛も通帳や印鑑の管理から離れたと思われます。

この“縁の下”の役回りが、ドラマにおける“蘭子”のキャラクター造形（まじめで実務に明るい妹）と自然に重なりますね。 没年は平成15（2003）年ごろと伝わりますが、戸籍・追悼録レベルの裏づけが一般公開資料に乏しいため、ここでは「諸説あり」としておきます。

金庫番を託された瑛は、義兄のやなせからも信頼できる身内だと思われていたようだ。

「宝塚」という光――宝塚音楽学校を夢見た三女

朝ドラ「あんぱん」では、三女・メイコは歌手を夢見る少女として描かれました。

史実の圀も、宝塚音楽学校への進学を夢見ていたと伝わります。家族のあいだでは「むしろ暢の方が向いている」と勧められた逸話があり、のちにデザイナー・作詞家としても歌心を持つ暢像とも響き合います。

三女が舞台への扉を叩こうとした――その事実だけで、音楽と演劇が池田姉妹の呼吸そのものだったことが見えてきます。圀が舞台へ踏み出せたかは記録が乏しく不詳ですが、「歌うこと」をめぐる切なる志こそ、彼女の生涯の核心に近い気がします。

宝塚音楽学校。メイコのモデル・圀も受験したのだオルカ…

