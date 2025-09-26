今年も出たよーーー！【ミスド】可愛いモンスターが目印♡「ブラックサンダーコラボ」

【ミスタードーナツ】では去年に引き続き、今年も「ブラックサンダーコラボ」のドーナツが登場！ パッケージは可愛いモンスター仕様になっており、ハロウィーンらしいムードを盛り上げてくれそうです。今回はおやつに食べたくなる、見た目も華やかなコラボドーナツをご紹介します。

デコレーションが映える「ブラックサンダー & エンゼル」

イナズマをイメージしたホワイトチョコがデコレーションされた、華やかなビジュアルのドーナツ。透明なパッケージには手や目が描かれていて、ドーナツがモンスターのように見える可愛らしい仕様もたまりません。ふっくらと厚みのある生地で、ほどよい食べ応えも感じられそう。

甘さを堪能できそうなホイップクリーム入り！

「ブラックサンダー & エンゼル」の中身にもご注目！ ホイップクリームが包まれており、甘いもので癒されたいおやつタイムにぴったりです。さらにチョコフィリング、ビスケットやココアクッキーをトッピングしたうえにチョコがコーティングされており、ブラックサンダーならではの味わいも楽しめそう。

バイカラーがキュートな「ブラックサンダーチョコファッション」

こちらはリング型のドーナツ。バイカラーが華やかで、気分を上げたい時にぴったりです。透明なパッケージは、ドーナツがにっこり笑ったモンスターにも見えるキュートなデザイン。手を汚さず食べられるところも嬉しいポイントです。

フルーティーな味わいが楽しめそうな仕上がり！

「ブラックサンダーチョコファッション」には、イナズマに見立てたストロベリーチョコをコーティング。フルーティーで甘酸っぱい味わいが楽しめそうです。公式サイトによると「ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキー」がトッピングされていて、贅沢感があります。

