テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２６日、ナ・リーグ西地区のドジャースが２５日（日本時間２６日）、敵地でダイヤモンドバックスに快勝し、４年連続となる地区優勝を決めたことを速報した。

先発した山本由伸投手が６回４安打無失点の好投で試合を作って１２勝目をつかむと、「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手が、４点をリードした４回１死二塁の３打席目に、試合を決める５４号２ランを放って、日本人コンビが大きく活躍した。

番組は、通常のオープニングテーマはなく、ドジャースの優勝をＶＴＲで速報した。

コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「これで残り試合、ホームランに集中できますね」とコメントした。残り３試合だが「３（試合）で２（本）は行けますよ」と玉川氏は期待した。

これに司会の羽鳥慎一アナウンサーも「そうね…いや大谷さんは、えっ！そんなことするのっていうことを、ことごとくやってきた人ですからあり得ます」と同意した。さらに玉川氏は「３で３もいけます」と予想すると羽鳥アナは「あり得ます」と同意。玉川氏は「最後、並んでっていうこともある」と期待していた。