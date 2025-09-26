Mリーグのプリンスが魅せてくれた。9月25日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合では、TEAM雷電のエース・本田朋広（連盟）が登板。オーラスでの華麗な逆転劇で、今シーズンの個人初勝利を飾った。

【映像】最終コーナーで鮮やか！本田朋広の逆転劇

当試合は起家からEARTH JETS・HIRO柴田（連盟）、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）、本田、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）の並びで開局した。東1局、本田は1面子、赤牌1枚という恵まれた配牌を打ち進め、カン4筒待ちでヤミテン。これが伊達から即座に放たれ、タンヤオ・三色同順・赤の満貫・8000点を成就させた。

東2局では伊達が2600点を獲得。東3局、東4局ではチームメイト・石井一馬（最高位戦）とのデイリーダブルを狙う柴田が4000点、満貫・8000点（供託1000点）と加点し、トップ目に立った。以降は、打点の少ないアガリが連発。南4局2本場を迎えた時点で、本田は柴田と6700点差の2着目だった。

ここで本田は「いろいろと仕掛けるタイミングがあった」「鳴いたら打点的には足りないけど、ドラが重なるとか、切り替わる部分もある」などと数々の思考を重ね、最終的にアガればタンヤオ・平和・ドラ・赤が確定する4・7筒待ちのヤミテンを選択。数巡後、見事に柴田からアガリ牌が零れ落ち、満貫・8000点（＋600点）で逆転勝利を決めた。

これでチームは3勝目。順位も上位をキープしている。試合後、本田は「うれしいです」とひと言。2着でインタビューを受けた新人Mリーガーの柴田がカメラの横に座る中、「そう簡単にトップを取られたくないんで…」と白い歯を見せて笑った。昨シーズン、チームは2度目のファイナルシリーズ進出。最終成績は4位だった。「まだ始まったばっかりなんで、全然浮かれてないんですけど、一旦1位を目指して。今シーズンは優勝も狙っているんで、チーム順位を頑張って1位に上げたいなと思います。応援よろしくお願いします」。目指すは念願の初優勝。Mリーグという名のサーキットを、世界のHONDAが爆走する。

【第2試合結果】

1着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）3万6100点／＋56.1

2着 EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）2万6600点／＋6.6

3着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）2万400点／▲19.6

4着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）1万6900点／▲43.1

【9月25日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋132.1（6/120）

2位 KADOKAWAサクラナイツ ＋131.6（4/120）

3位 TEAM雷電 ＋107.4（8/120）

4位 U-NEXT Pirates ＋82.7（8/120）

5位 BEAST X ＋1.3（8/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲23.3（4/120）

7位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲47.6（6/120）

8位 EARTH JETS ▲73.2（6/120）

9位 渋谷ABEMAS ▲123.4（8/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲187.6（6/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

