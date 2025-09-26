【ニューヨーク＝池田慶太】米ニュースサイト・アクシオスは２４日、米国のトランプ大統領がアラブ・イスラム諸国の首脳らと２３日にニューヨークで開いた会合で、イスラエルによるヨルダン川西岸併合の阻止を約束したと報じた。

パレスチナ国家承認の動きへの対抗措置としてイスラエルが併合を示唆していたが、「後ろ盾」の米国は認めない立場を明確にした。関係筋の話として伝えた。

報道によると、２３日の会合では、パレスチナ自治区ガザの恒久停戦と戦後統治に関する２１項目の計画を米側が提示。ガザ統治に関して、アラブ・イスラム諸国に治安維持部隊の派遣のほか、ガザ新政権や再建への資金拠出を求めた。イスラエル軍のガザ全域からの段階的撤退も含まれる。

アラブ・イスラム諸国側は会合で、イスラエルによるヨルダン川西岸併合を認めないことなどを支持の条件として示し、トランプ氏が応じたという。トランプ氏は週明けにイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と会談し、同意の取り付けを目指す。会合は国連総会に合わせてトランプ氏が主催し、米国のほか、トルコやサウジアラビアなど８か国の首脳らが出席した。