俳優つるの剛士（50）が26日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。自民党総裁選（10月4日投開票）に立候補している小泉進次郎農相（44）の陣営の「ステルスマーケティング（ステマ）」疑惑について、私見を示した。

つるのは、小泉陣営の牧島かれん衆院議員事務所が、ニコニコ動画に小泉氏を称賛するコメントを書いて欲しいとコメント例を示して陣営関係者に要望していたと週刊文春が報じ、小泉氏陣営が事実関係をおおむね認めていたとする記事を引用。「"偽情報を許さない"SNSを規制する"…とか言ってましたが、ステマ、自演、やらせは偽情報にあたらないのでしょうか」と、小泉氏の過去の発言を持ち出して、皮肉をこめるように投げかけた。

さらに投稿を続け「党、政治の信頼を取り戻すための総裁選とか言ってませんでしたか」とも疑問を示すと、「日本の代表も国民投票で決めさせてほしい」と主張した。

小泉氏の陣営の「ステマ」をめぐる報道では、小泉氏を称賛する例文として「総裁まちがいなし」「泥臭い仕事もこなして一皮むけたのね」のほか、「ビジネスエセ保守に負けるな」と、保守色の強い高市早苗前経済安保相を攻撃するようなものもあったという。