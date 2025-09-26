

（写真：USSIE／PIXTA）

【画像でわかる】残業ゼロの会社は仕事をこうやって「見える化」している

仕事を「見える化」してターゲットを決める

残業をなくすのに何よりも大切なこと。それはトップが宣言することです。そのうえで、まずやってほしいのが仕事の見える化です。社内にどのような仕事があるのかをすべて明らかにするのです。

見える化をしたら、どの仕事の効率化に取り組むかを議論して決定します。気合の入った社長は「ぜんぶ効率化しろ」と言ってしまいそうですが、いきなりぜんぶは絶対に無理です。ターゲットは1つか2つに絞って、順番に効率化を図ります。

作業時間が長いものから改善すると、残業削減の効果も大きい。毎日5時間かかっている作業を10％短縮できたら、それだけで一日30分の残業削減です。ただ、大きな仕事にいきなり切り込むのは難しい面があります。手っ取り早くかつ確実に成果がほしいなら、今すぐ改善できる仕事から手をつけるのもいいでしょう。

たとえば会議はムダの多い仕事の筆頭です。短いミーティングを毎日やったり、定例会議を毎週やっている会社もありますが、本当に毎日、毎週でなければいけないものは少ないと思います。

みらいパートナーズは、事業所間で情報共有する進捗会議を定期的に開いています。基本的な内容は、「営業や実績の数字の報告」「お客様の声の共有」「ライバル情報の共有」、そして「自分の考えの発表」です。これらはどれも重要な情報ですが、毎週報告したり、共有するためにわざわざ時間を割くのはさすがに非効率。月1回1時間で十分です。

月1回では突発的な出来事や急激な環境変化に対応できず、後手に回ってしまうのではないかと心配する社長がいるかもしれません。ただ、スピードが求められる情報収集や意思決定を定例会議でやろうとすることがそもそもの間違いです。

取引先の経営が悪化して倒産しそうという情報を営業担当がつかんだとします。仮に定例会議を週一に増やしたとして、その会議まで報告を待つのでしょうか。すぐ対処すべきことは、問題の大きさに関わらずとにかくすぐ対処しなくてはいけません。それが仕事の鉄則です。

社内を見渡せば、昔からの慣習で続けているものの、実はやらなくていい仕事や、ムダが見直されていない仕事がいろいろと転がっているはずです。

ただ、慣習になっているからこそムダに気づきづらいことも事実です。残業ゼロ実現のために仕事を見える化するのは、自分たちの仕事を客観的に見つめ直すためでもあります。

社員間・チーム間で仕事量を調整する

どんなビジネスにも繁忙期があります。我が社の柱であるBPOサービス（経理業務などをアウトソーサーとして請け負うサービス）の場合、経理処理が増えるお客様の決算前がやはり忙しくなります。仕事が多いときほど気を引き締めて残業をうまくコントロールすべきです。

具体的には、キャパシティオーバーで残業を強いられそうな人から仕事を引きはがして、余裕のある人に分担してもらいます。社内で仕事を再配分することで労働時間を平準化して、一部の人が残業する事態を防ぐのです。

ここで欠かせないのは労働見込み時間の見える化です。残業ゼロに取り組み始めるとき、ターゲットを決めるためにまず仕事の見える化をしました。次はチーム単位、そして個人単位で、労働見込み時間を見える化します。

みらいパートナーズでは、自分の労働見込み時間を10日先まで1日ごとに入力することを社員に義務づけています。1日7時間を見込んでいる日もあれば、4時間の日があってもいい。あくまでも見込みですから、多少のズレはかまいません。とにかく入力することが大切です。入力した労働見込み時間は、数字だけでなくグラフで示され、オフィスに設置したモニターに常時表示されます。それを見れば今週は誰が忙しくて誰が暇なのか一目で確認できます。



（画像：『残業ゼロのすごい仕組み』）

みらいパートナーズの所定労働時間は1日7時間15分です。誰かがそれを超えた時間を入力していたら、まずチーム内で調整を試みます。BPOサービスは4人で1チーム。誰かが8時間と入力していても、チームの他のメンバーが6時間なら仕事を渡せばいい。

労働見込み時間が誰の目にもわかるように

厄介なのは、他のチームメンバーもキャパシティがぎりぎりで仕事を引き受けられないケースです。この場合は、他のチームに仕事を分けます。他のチームの労働見込み時間も同じモニターで確認できるので、マネージャー間で調整して全体を平準化します。



（画像：『残業ゼロのすごい仕組み』）

見える化されていない状態なら、おそらく調整は難航するでしょう。仕事を頼まれたチームは「向こうのチームは本当は暇なのに仕事を押し付けてきた」と疑心暗鬼になるかもしれないし、逆にヘルプを求めるチームは「他のチームは余裕がありそうなのに助けてくれない」と不満を持つかもしれません。労働見込み時間が誰の目にもわかるようになっていることが、スムーズに調整するための必須条件です。

なお、仕事を社員間やチーム間で渡し合って平準化するには、「あの人が専属で、他の人はわからない」という状態は厳禁です。この属人化を防ぐ方法は2つです。

1つは、最初に担当した人にマニュアル作成を義務づけること。引き継いだ人がマニュアルを更新することも可能です。引き継ぎの回数が多くて更新を重ねるほど、マニュアルは洗練されて使いやすくなっていくでしょう。もう1つは、定期的に担当を入れ替えることです。当社では2〜3カ月で担当者を入れ替えます。



（画像：『残業ゼロのすごい仕組み』）

これらの工夫で人から仕事を引きはがしておけば、社員間・チーム間で労働見込み時間に偏りが出たときに他に引き渡せます。

助け合いを促進する仕組みがある

みらいパートナーズでは、忙しいチームが他のチームに仕事を頼んだとき、不機嫌に対応するチームはまずありません。困っているチームがあれば、むしろ「こちらでやりましょうか」と仕事をもらいにいくのが常です。

それはなぜか。理由の1つは評価制度です。我が社は各チームの実績を評価に反映しています。BPOサービスのチームは、「ミス削減」と「粗利益アップ」によって評価が上がる仕組みです。評価を上げたければ、就業時間内は目一杯、仕事を引き受けたほうがいい。よって、キャパオーバーで困っているチームがあれば「こちらでやりますよ」とオープンになるわけです。

もう1つ、「他の人が忙しそうにしていたら手伝う」という社員同士が助け合うカルチャーがあるからです。我が社の社員は特別に人間性が優れているというつもりはありません。ただ、みんなとても仲がいい。仲間が困っていれば、人間性がとくに優れていなくても「ちょっと手伝ってやろうか」という気持ちになります。

実は社員の仲がいいのは、それを促す仕組みがあるからです。我が社は社員の懇親会に年間500万円の予算（グループ会社との合計）をつけています。懇親会の進め方もルールがきちんと決まっていて、愚痴大会や説教大会にならないようにしています。

他にも各事業所をGoogle Meetで常時接続して、場所が違っても気軽に話しかけられる状態をつくったり、サンクスカードのように他の社員の言動に感謝を示す仕組みも長年運用しています。



（画像：『残業ゼロのすごい仕組み』）

コミュニケーションを促す仕組みと残業ゼロは、いっけん何のつながりもないように見えるかもしれません。

しかし、社員間の壁が低いからこそ、仕事の調整はもちろんのこと、残業ゼロに不可欠なカイゼン事例の共有、スキル教育といった取り組みがスムーズに進みます。

逆にいうと、残業ゼロを進める施策がうまくいかないのなら、社内コミュニケーションに原因があると考えたほうがいいでしょう。

後回しにせずにしっかり取り組むべき、大事なテーマです。

（菊池正則 ： みらいパートナーズ代表取締役）