「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に"曇りガラス"の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。

「部下を問い詰めている」言葉の正体

あなたは部下に対して、ついこんな言葉を使っていませんか？

・「なんで、できないの？」

・「どうしてちゃんとやれないの？」

一見すると正論を突きつけているように見えますが、これは部下からの信頼を一瞬で失う危険なフレーズです。

問い詰める言葉は「ズレ」を生む

「どうして？」という問いかけは、実質的には「理由を説明しろ」という詰問です。

しかも、上司と部下では能力も立場も違います。

上司にとっては「できて当然」のことでも、部下にとってはそうではないケースは多いのです。

にもかかわらず、「どうしてちゃんとやれないの？」と問い詰められると、部下は内心こう思います。

・「こっちにも事情があるんだよ…」

・「私ができないせいだ…」

しかし、立場上それを言い返すことはできません。

結果として、上司と部下のあいだにコミュニケーションのズレが生まれ、距離が広がってしまうのです。

表面上は成立しても、心は離れる

この手のフレーズを使うと、部下はその場では「すみません」と答えます。これは一見、会話としては成立しているように見えますが、そこに本音はなく、ただの防御反応に過ぎません。

これが積み重なると、上司に相談しづらくなり、報連相も滞ります。やがて「距離を置こう」と思われてしまうのです。

つまり、「どうしてちゃんとやれないの？」という質問は、質問ではなく詰問です。部下の信頼を崩し、関係を冷え込ませるNGフレーズなのです。

