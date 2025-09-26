◆米大リーグ ダイヤモンドバックス０―８ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャースが２５日（日本時間２６日）、レギュラーシーズン３試合を残して４年連続の地区優勝を決めた。大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）はともに加入から２年連続で地区優勝。佐々木朗希投手（２３）も苦しみながら加入１年目で初の歓喜を味わった。

２０１６年からドジャースの指揮を執るＤ・ロバーツ監督（５３）は就任１０年目で９度目の地区Ｖ。「これまでで最も厳しい道だったと思うが、逆境を経験したことでチームは強くなったと思う」と喜んだ。

チーム一筋１８年の通算２２２勝左腕・カーショーが今季限りでの現役引退を発表している。カーショーのために―。チームにはそんな雰囲気が充満している。カーショーがシャンパンファイトを楽しむ姿を見た指揮官は「クレイトン（カーショー）はその権利を得ている。彼はこれまで何度も優勝を祝ってきた。どれが一番満足感があるかなどは彼自身も言えないと思う」とし、「彼は球団の顔だ。翔平（大谷）が彼の時代を迎えるだろうが、クレイトンが１８年間成し遂げてきたこと、その取り組み方、そして彼の姿勢は私を含めた全員を引き上げてくれた。彼のキャリアを締めくくる最良の方法はもう一度チャンピオンシップを勝ち取ることだと思う」と話した。