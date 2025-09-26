◆米大リーグ ダイヤモンドバックス０―８ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャースが２５日（日本時間２６日）、レギュラーシーズン３試合を残して４年連続の地区優勝を決めた。大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）はともに加入から２年連続で地区優勝。佐々木朗希投手（２３）も苦しみながら加入１年目で初の歓喜を味わった。

試合後のクラブハウスでは今季初のシャンパンファイトが行われ、今季限りでの現役引退を発表しているＣ・カーショー投手（３７）は上半身裸で大はしゃぎしていた。「人生でそう何度もできることじゃない。みんな、１つ１つの瞬間を祝うべきだし、どうなるかなんて分からないんだから。僕たちがたどり着くのにすごく大変だったことを祝えるんだから、これは特別なことだ。僕たちは祝うつもりだよ。世界で一番いい気分だ」と笑い、「これは僕にとって（現役として）最後の時間なんだ」とかみしめた。

通算２２２勝左腕は今季も１０勝を挙げているが、救援陣が苦しいチーム事情から前日２４日（同２５日）の試合では４―４の９回に６年ぶりのリリーフ登板。チームのために全力を振り絞っている。「山本は今日は本当に信じられないくらいだった。彼はまた支配的な投球を見せた」とエースの継承者をたたえながら、「ゴーグルはいらない。シャツもいらない。パンツだって、ほとんどいらないよ（笑）」と最後まで笑顔が止まらなかった。