◆米大リーグ ダイヤモンドバックス０―８ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャースが２５日（日本時間２６日）、レギュラーシーズン３試合を残して４年連続の地区優勝を決めた。大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）はともに加入から２年連続で地区優勝。佐々木朗希投手（２３）も苦しみながら加入１年目で初の歓喜を味わった。

２０１６年からドジャースの指揮を執るＤ・ロバーツ監督（５３）は就任１０年目で９度目の地区Ｖ。「これまでで最も厳しい道だったと思うが、逆境を経験したことでチームは強くなったと思う。そして今、我々は最高の野球をしている。同時にまだシーズンが残っているということがいい気持ちにさせてくれる」と喜んだ。３０日（同１０月１日）からはポストシーズンが幕を開ける。「どこで戦うかもどのチームと戦うかも関係ない。我々は１０月を戦い抜く準備ができているし、それがこのチームの在り方なんだ」と力を込めた。

クラブハウスで行われた今季初のシャンパンファイトでは選手、関係者らが大はしゃぎする姿をうれしそうに見つめた。始まる直前には「信念と家族を除けばこれからの５週間は人生で最も大切な時間だ」などと伝えたという。しかし、誰かスピーチはしたのかと聞かれると「それはワールドシリーズの後に取っておくよ」と笑った。