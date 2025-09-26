女優ともさかりえ（45）が25日、自身のインスタグラムを更新。年内で活動休止を発表したテクノポップユニット「Perfume」メンバーとの集合ショットを披露した。

ともさかはPerfumeの活動休止前最後のライブとなる「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」を訪れたことを明かし、メンバー3人とのショットをアップ。「Perfumeが大好きです。どの時代のPerfumeも大大大好きだけど、個人的に特に思い入れがあるアルバムが『GAME』なので、あの息づかいからの3人がマントを投げ捨てた瞬間に涙腺崩壊。どの場面も、その一瞬一瞬が素晴らしくて、こんなにも最高な時間を目撃できたことが本当にありがたく幸せでした」と熱い思いをつづった。

また「そして初期曲連発なリミックスメドレーは、笑いながらずっと泣いていた。スタッフさんたちの愛が炸裂していて、幸せすぎて涙が止まらなかった。(たぶん5リットルくらい泣いた)」と感動のステージに涙した様子。

「3人のプロフェッショナルさと健全さ。その素朴な可愛らしさの中にある知性。見つめるたびに胸がいっぱいになる。3人が幸せでありますように。コールドスリープから目覚めるその日まで、私も元気に生きよう」と決意を新たにした。

投稿した4ショットについても「初めて一緒に写真を撮っていただきました」と報告。「3時間近いライブの終演後とは思えないキラキラな御三方。もー！なんて可愛いのー（私は泣きすぎて溶けかかってますが見逃してください）」とハートの絵文字を添えた。