北海道産かぼちゃが主役♡ビブリオテークのハロウィンパンケーキ

街がハロウィンカラーに染まる10月。カフェ＆ブックス ビブリオテークと姉妹店パンケーキ＆ブックス ビブリオテークから、北海道産かぼちゃを贅沢に使った「マンスリーパンケーキ」が登場します。2025年10月1日（水）から31日（金）まで味わえるのは〈北海道産かぼちゃとメープルカスタードのハロウィンパンケーキ〉。濃厚な甘みの“くりりん”かぼちゃと、とろけるメープルカスタードが奏でる秋のご褒美スイーツ。

北海道産かぼちゃ“くりりん”を堪能

今回の限定パンケーキに使用されるのは、北海道森町「オーガニック農場みよい」が育てる有機栽培かぼちゃ“くりりん”。

糖度20度以上という驚きの甘さを誇り、熟成と管理を徹底することで、メロンより甘いかぼちゃが生み出されています。

ふわもち食感のパンケーキと組み合わさることで、秋ならではの奥深い味わいが広がります。

おばけ仕立てのアイスでハロウィン気分♪

ふっくらパンケーキに重なるのは、かぼちゃの濃厚なペーストと特製メープルカスタード。仕上げに甘いメープルソースをたっぷりかければ、香ばしさとまろやかさが口いっぱいに広がります。

さらに見た目も可愛い“おばけ仕立て”のアイスが添えられていて、思わず写真を撮りたくなる一皿に♡価格は1,540円（税込）、10月限定の特別な味を楽しんで。

地域の生産者と繋がるビブリオテーク

ビブリオテークでは「産地と食材をつなぐシリーズ」として、日本各地の生産者とともに作り上げたデザートを展開中。

地域の風土を生かした食材と、シェフのこだわりが出会うことで、新しい“食の体験”が生まれています。今回のパンケーキも、森町の生産者の熱意を感じながら味わえる一皿です。

秋の味覚で心ときめくハロウィン時間を

ふわもち生地に広がるかぼちゃとメープルカスタードのハーモニー。

“おばけ”アイスが遊び心を添える〈北海道産かぼちゃとメープルカスタードのハロウィンパンケーキ〉は、まさに今だけのご褒美スイーツです。

生産者の想いが込められたかぼちゃ“くりりん”の甘みを堪能しながら、ハロウィンの季節をより華やかに。ビブリオテークで、心もお腹も満たされる秋を楽しんでみてはいかがでしょうか。