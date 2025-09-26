今田美桜さんがヒロインを務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしさんと、妻・暢さんの夫婦をモデルとした物語です。＜柳井のぶ＞を今田さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じています。逆転しない正義を体現した『アンパンマン』を生み出した嵩とのぶの物語は26日放送された第130回で終わりを迎えました。最終回に登場した主要キャストはのぶと嵩の２人だけ。チーフ演出の柳川強さんに最終回に込めた思いを伺いました。（取材・文：婦人公論.jp編集部 油原聡子）

【写真】アンパンマンのぬいぐるみを抱いて笑顔を見せるのぶ

普通の夫婦の話として

＜病気になり、入院したのぶ。嵩がお見舞いに行くと、アンパンマンのぬいぐるみに囲まれ、看護師と談笑していたのぶは『嵩さん待ちよったで』とほほえんだ。退院したのぶは、自宅で嵩と２人で過ごす。15分の放送時間中、自宅でのぶと嵩が語りあうシーンにおよそ８分を費やした＞

中園さんはいろんなパターンの最終回を考えてくださいましたが、のぶと嵩が2人きりということは、最初から決まっていました。夫婦の話を描くことが、『あんぱん』のコンセプトだからです。アンパンマンを生み出したやなせたかしさんと暢さんの夫婦はちょっとした偉人夫婦。でも、「普通の夫婦の話」として結実することが大切だと感じていました。アンパンマンを生み出したこととは関係なく、夫婦として、パートナーとして、生きてきたし、この先もそうやって日常を生きていくということをちゃんと表現したかったんです。

のぶと嵩が並木道を歩いているラストシーンでは、今田さんと北村さんに「自由に話をしてください」と言いました。劇中、中目黒の家でよく食べたコロッケの話をしたり、「僕たちらしいね」と北村さんが話す声も聞こえてきたり。撮りながら、「極めて日常ベースでおしまいになるドラマだよな」と納得していました。

日常を大切にした人

＜戦争を真正面から描く一方で、日常の大切さも丁寧に紡がれてきた。最終回、夫婦２人で自宅で語り合うシーンでは途中から音楽が消え、２人の芝居をじっくりと見せる演出が印象的だった＞

やなせさんは、戦争で壮絶な体験をしてきたからこそ、もしくは作り手だからこそ、日常を大切にしているように思います。自宅での夫婦のシーンは10分弱あります。実はこのシーンが、今田さんと北村さんのクランクアップでした。朝ドラの場合、クランクアップ間近のシーンの撮影では、いろんな人が現場に来ますし、「これでおしまい」だというお祭り騒ぎになるんです。2人とも、緊張感を保つのが大変だったと思いますよ。



（『あんぱん』／(c)NHK）

この夫婦２人で語り合うシーンは、カメラ3台を据えて、カットをかけずにワンロールで芝居をしてもらいました。お芝居を止めずに10分演じて、1発でOKでした。緊張感があるなかでよくやりとげてくれたと思います。

画面からも何か独特の緊張感が伝わってきました。今田さんと北村さんが１年間のぶと嵩を演じてきて、心の片隅には「これでおしまいか」とか、いろんな思いがよぎっていたと思います。お二人が感じていたいろんな思いと、その瞬間にのぶと嵩として演じたお芝居の緊張感がない交ぜになって、いわく言い難い虚実まざりあったようなシーンになりました。

最初は音楽をつけて編集したんですが、のぶと嵩の独特の緊張感に勝る音楽がなくて、音響効果の人と相談して音楽を外しました。戦争パートでは暴力的な場面など視聴者が見ていてつらい場面もあったと思いますが、つらい場面であっても視聴者の人は信じて観てくださいました。この最終回のおニ人のおよそ10分にわたるお芝居もちゃんと観てもらえると信じています。

主題歌をフル尺に変更

＜最終回では終盤、２人が桜咲く外を歩くシーンから、RADWIMPSが歌う主題歌の『賜物』が初めてフル尺で流された。いつもと違い、落ち着いたアレンジのバージョンだ。これまで主題歌がなかった回は２回。飢えで倒れた嵩が父・清と再会したシーンと、のぶが「何者にもなれんかった」と葛藤を嵩に吐露するシーンだ。実は最終回は主題歌なしで構想していたという＞

『賜物』のフルバージョンの歌詞がのぶ嵩の人生にリンクしていると当初から感じていました。それは、作詞されたRADWIMPSの野田洋次郎さんが、このドラマの内容に関しておそろしい程の時間を費やして考えた結果の「何かの結晶」だと感じていたんです。私だけでなく、スタッフ、そしてのぶ役の今田美桜さんと嵩役の北村匠海さんも同じように感じていました。



（『あんぱん』／(c)NHK）

「最終週のどこかで、フル尺で『賜物』をかける事は出来ないか」とはおぼろげに考えてはいたんです。そうすれば、映像と音楽が思わぬ異化効果のような作用を及ぼすのではないか、と。

ただ、『賜物』は曲のイメージも強いですし、歌詞があるものを、劇中で使うと、セリフとかぶるし、内容を壊してしまう恐れもあります。だから、内容優先で、合えばかけるし、合わなければかけない―という選択だなと思っていました。

主題歌は朝ドラの顔

これまで主題歌なしの回を作ったのは2回。主題歌は朝ドラの顔であり、窓口だから必要。普通ならドラマの内容が長くても、カットして主題歌を入れます。でも、それよりも内容の方を入れたほうがいいということで、嵩と清の再会シーンと、のぶが「何者にもなれんかった」という回では主題歌をかけませんでした。



（『あんぱん』／(c)NHK）

この２回は『あんぱん』というドラマの核。番組の顔である主題歌タイトルと内容のどっちを取るかと言ったら、内容を取る。内容が単に「長いから」では主題歌は削りません。

最終週の編集が一段落した時、自宅でののぶと嵩の会話が終わり、場面が変わって桜の下で２人が歩き出す、というポイントから、4分ある『賜物』のフルバージョンを試しにかけてみました。すると、尺がちょうど合い、しかも、ほとんど台詞や芝居を音楽が邪魔する事もなく、むしろ補完してあまりあるくらいの感じになっていました。

これぞ、何かからの「賜物」だと思いました。編集マンと私は、即座に「これで、いこう！」となりました。その後、少しのタイミングや曲調の微修正はしていますが、基本的には、最初に編集で合わせたままの形になっています。

＜ラストシーンは、並木道を手をつないで歩いていくのぶと嵩の後ろ姿で終わった。２人の頭上には、青空が広がり、雲の形はよく見るとアンパンマンになっていた―＞

ラストシーンでは、開かれたイメージと閉じたイメージの共存を意識しました。ラストの青空に浮かぶアンパンマンの形をした雲、あれは、オープニングのタイトル映像とあえて同じにしてあります。オープニングとラストの映像が同じ、これが閉じたイメージです。

開かれたイメージは、のぶと嵩が後ろ姿で歩いていく青々と茂った並木道です、そして視点を振り上げたら見える青空とたなびく白い雲といった映像の爽快感です。のぶ・嵩夫婦の今後とか、このドラマのメッセージそのものをそこに浮かぶメルへン調の白い雲と抜けるような青空に託し、視聴者の皆さんの豊かな想像力に託してみました。それがラストカットです。

朝ドラ枠だからこそ

＜やなせさんはメッセージ性が強い作風で、『あんぱん』は逆転しない正義を生み出す夫婦の物語。朝ドラの視聴スタイルはさまざまで、朝ご飯を食べながら見る人や時計のかわりにテレビをつけておく人もいる。朝ドラという枠で戦争を描き、メッセージを伝えることのバランスについては制作も考え続けてきたという＞

最近は朝ドラも、配信サービスの『NHKプラス』でじっくり見てくれる人も多くはなってきました。でも、基本的には朝見るドラマですし、落ち着いて見る人が100%でもない。戦争の描き方や作品のメッセージをどう伝えるかは、難しいと言えば難しかった。

「逆転しない正義」をはじめ、『あんぱん』では、いろんなメッセージがありましたが、あえて劇的に描かないように、脚本の中園ミホさんもすごく意識していたと思っています。劇的にやろうと思えばいくらでもできる。でも、逆にやらなかった。テレビの中の日常性の中に落とし込んで、あえて声高なメッセージとしては伝えませんでした。

視聴者も日常生活の中で『あんぱん』を見ているから、その日常と地続きの中でこそ伝わることがある、という意識でした。朝ドラというと毎朝同じ時間に放送する枠だからこそ、伝えられた部分が確実にあると思っています。