首都圏住民が選んだ「住みここち駅」ランキング！ 3位「六本木一丁目」、2位「馬車道」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、首都圏居住の20歳以上の男女25万2721人を対象に「住みここち」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住みここち（駅）ランキング2025＜首都圏版＞」として結果を発表しました。調査は2021〜2025年の回答（一部2019年・2020年の回答も含む）をもとに集計しています。
本記事では、首都圏住民が選んだ「住みここちが良い駅」ランキングを紹介します。
【20位までの全ランキング結果を見る】
居住者からは「超都心ながら住宅街であり、猥雑な喧噪さが見られない」「高級品の買い物にも不自由はない」「交通至便のため、23区内のたいていの所には30分程度で行くことが出来る」など、利便性と落ち着きの共存が高く評価されています。
「都会的で便利な上に公園等の自然環境も充実」「人混みや交通渋滞に悩まされることなく、治安も良いこと」「アメリカの香りが漂う。文化的なところ」など、居住者の満足度が非常に高く、住環境としての注目度が上昇しています。
居住者からは「周辺はにぎやかなスポットが多く、徒歩圏内で様々なところにいけるアクセスの良さが良い」「都内に出なくても買い物、娯楽全てが充実」「ターミナル駅が近い一方で、海にも近く公園もあり、利便性が高い」など、居住者からは生活利便性と街の魅力が高く評価されています。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
本記事では、首都圏住民が選んだ「住みここちが良い駅」ランキングを紹介します。
3位：六本木一丁目（東京メトロ南北線）／評点81.1／偏差値77.1六本木一丁目駅は東京都港区に位置し、直結する泉ガーデンタワーや周辺の再開発により、オフィスと住宅が融合した現代的なエリアです。渋谷、新宿、銀座といった繁華街へのアクセスも良好です。
居住者からは「超都心ながら住宅街であり、猥雑な喧噪さが見られない」「高級品の買い物にも不自由はない」「交通至便のため、23区内のたいていの所には30分程度で行くことが出来る」など、利便性と落ち着きの共存が高く評価されています。
2位：馬車道（みなとみらい線）／評点81.7／偏差値78.2馬車道駅は横浜市中区にあり、歴史と異国情緒が融合した街並みが魅力のエリアです。ガス灯や歴史的建築物と近代ビルが調和し、文化的にも観光的にも人気を集めています。
「都会的で便利な上に公園等の自然環境も充実」「人混みや交通渋滞に悩まされることなく、治安も良いこと」「アメリカの香りが漂う。文化的なところ」など、居住者の満足度が非常に高く、住環境としての注目度が上昇しています。
1位：みなとみらい（みなとみらい線）／評点85.3／偏差値85.2みなとみらい駅は神奈川県横浜市西区に位置し、5年連続で1位を獲得しました。横浜を代表するランドマークタワーや商業施設、観光スポットが集まり、アクセス・利便性・景観のバランスに優れたエリアです。
居住者からは「周辺はにぎやかなスポットが多く、徒歩圏内で様々なところにいけるアクセスの良さが良い」「都内に出なくても買い物、娯楽全てが充実」「ターミナル駅が近い一方で、海にも近く公園もあり、利便性が高い」など、居住者からは生活利便性と街の魅力が高く評価されています。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)