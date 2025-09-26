今田美桜さんがヒロインを務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしさんと、妻・暢さんの夫婦をモデルとした物語です。＜柳井のぶ＞を今田さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じています。逆転しない正義を体現した『アンパンマン』を生み出した嵩を引っ張ってきたのぶ。２人の物語の最終回は、ごくありふれた日常の描写で終わりました。嵩役に向き合ってきた北村さんにお話を伺いました。（取材・文：婦人公論.jp編集部）

【写真】のぶに背中を見せることを意識したという焼野原での再会場面

全員対等に話し合いながら

＜最終回となる第130回では、病気になって入院したのぶは一時病状が悪化するも退院。それから５年を元気に過ごし、アンパンマンの絵本の読み聞かせを続けた。メーンキャストで登場したのは嵩とのぶ２人だけ。たわいもない日常を過ごす２人が１本道を楽しそうに歩いていくシーンで物語の幕が下りた＞

最終回は、この終わり方がベストだと思っています。最後のシーンは、非常に僕ららしくて。「2人の日常がいつまでも続いてほしい」という願いを今田さんと2人でかみしめながら一本道を歩いていくシーンになりました。そのたわいのなさに、僕はすごく涙が出そうになったんです。『あんぱん』が歩んできた、すごくあたたかな毎日がそうさせてくれた気がします。

制作陣も本当に僕らの話を聞いてくれました。監督演出陣だけじゃなくて、助監督チームやカメラマンチーム、衣装メイク部ともいろいろなことを話し合ったんです。どのスタッフさんも全員が対等に話し合いながら、一日一日を紡いでいるような感覚でした。

朝ドラは初めてだったので、15分という尺の短さを痛感しました。もう7年物語が飛ばなきゃいけないとか、ページをめくったら「メイコの子供が成長している！」とか。15分の中で起承転結をつけて、1週間でどうやって大きな起承転結をつけるか。

ドラマなら1時間、映画だったら2時間ないしは3時間の尺で描いていく中、15分を常に全力投球でやっていく難しさも感じていました。それでも、疑問に思うことがあったら決して流さずに立ち止まって、常に全員で話し合ってきたからこそ、最終回のラストシーンになったんだと思っています。

日々を大切にできるか

＜『あんぱん』脚本家の中園ミホさんは、「やなせさんを描くことは戦争を描くこと」と明言してきた。戦争を真正面から取り上げた一方で、朝田家や嵩とのぶの日常も丁寧に紡がれてきた＞



今年は戦後80年で、世界ではまだ悲しい出来事が起きています。アンパンマンが生まれた背景にはやなせさんの戦争への思いがあると考えると、『あんぱん』が届けなければいけないメッセージは、戦争パートが背負ってくれています。

その軸にやなせさんの言葉やアンパンマンという作品がある。

その中で、のぶと嵩は日々をどれだけ大切にできるかを日々かみしめていたような気がしています。「普通の毎日の大切さ」を世に届けることが、『あんぱん』という物語のとても大事なピースの１つだったと考えています。