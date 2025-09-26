モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは9月25日、自身のInstagramを更新。「最強で最高なオタ活」ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：Cocomiさん公式Instagramより）

写真拡大

モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは9月25日、自身のInstagramを更新。作曲家の林ゆうきさん、声優の梶裕貴さんとのツーショットを披露しました。

【写真】Cocomiの「最強で最高なオタ活」ショット

「最高の幸せでした」

Cocomiさんは「最強で最高なオタ活をしてきてしまいました。」とつづり、10枚の写真を投稿。20、21日にロームシアター京都で開かれた「京伴祭 -K10OTO SOUNDTRACK FESTIVAL- 2025」を観劇したことを明かしています。主催者で作曲家である林ゆうきさんから招待されたようで、林さんとのツーショットを披露。「最高の幸せでした」と熱い思いをつづっています。

また、「数多くの私の推しの声であるレジェンド、梶裕貴様ともお会いすることができ、感無量でした」と声優の梶裕貴さんとのツーショットも掲載しています。

この投稿には、9月25日現在でを1万を超える「いいね！」が寄せられています。

梶裕貴さんも同ショットを投稿

20日には梶さんが「京伴祭、大盛況にて閉幕」「楽屋にて、遊びに来てくださったCocomiちゃんにご挨拶できました！」と、Cocomiさんとのツーショットなどを公開しています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)