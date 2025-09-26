Cocomi、「最強で最高なオタ活」林ゆうき・梶裕貴らとのツーショット公開「感無量」「泣いてました」
モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは9月25日、自身のInstagramを更新。作曲家の林ゆうきさん、声優の梶裕貴さんとのツーショットを披露しました。
【写真】Cocomiの「最強で最高なオタ活」ショット
また、「数多くの私の推しの声であるレジェンド、梶裕貴様ともお会いすることができ、感無量でした」と声優の梶裕貴さんとのツーショットも掲載しています。
この投稿には、9月25日現在でを1万を超える「いいね！」が寄せられています。
「最高の幸せでした」Cocomiさんは「最強で最高なオタ活をしてきてしまいました。」とつづり、10枚の写真を投稿。20、21日にロームシアター京都で開かれた「京伴祭 -K10OTO SOUNDTRACK FESTIVAL- 2025」を観劇したことを明かしています。主催者で作曲家である林ゆうきさんから招待されたようで、林さんとのツーショットを披露。「最高の幸せでした」と熱い思いをつづっています。
