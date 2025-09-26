°ËÅì½ãÌé¡õ½é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê²£»³ÊâÌ´¤Ï½ÐÈÖ¤Ê¤·¡£¥Ø¥ó¥¯¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½FWÃÆ¤Ç¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º·âÇË¡Ö¸µ¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ä¡×¡ÚEL¡Û
¡¡¸½ÃÏ£¹·î25Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£±Àá¤Ç¡¢°ËÅì½ãÌé¤È²£»³ÊâÌ´¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ø¥ó¥¯¤¬¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ÈÅ¨ÃÏ¥¢¥¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤¬41Ê¬¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥ª¡¦¥Ò¥ç¥ó¥®¥å¤¬45¡Ü£·Ê¬¤ÎPK¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ë¤â¡¢55Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ£±¡Ý£°¤Ç¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¶¯Å¨¤ò·âÇË¤·¤¿¡£º£µ¨¤ËÉüµ¢¤·¤Æ10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦°ËÅì¤È¡¢½é¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿22ºÐ¤Î²£»³¤Ë½ÐÈÖ¤ÏË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤¿24ºÐ¤Î´Ú¹ñÂåÉ½FW¤Ï°ÊÁ°¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î½ÉÅ¨¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËºßÀÒ¡£¸Å¶¶µü¸è¡Ê¸½¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¡Ë¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤Ã¤¿¡£»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ø¥ó¥¯¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æµ×¡¹¤Ë¥¢¥¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Ê¤«¡¢UEFA¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¤³¤¦»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¿¥Õ¤ÊÌë¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£Á°È¾¤Ë¤¢¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢É¬¤ºÆÀÅÀ¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¼«¿È¤È¥Á¡¼¥à¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¿È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤ÏÆÃÊÌ¤À¡£¥¢¥¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ë´¶³Ð¤ò¤è¤¦¤ä¤¯ÃÎ¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤³¤ÇÆÀÅÀ¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë³ð¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÆÀÅÀ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Ìë¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ï£±ÅÀ¤Ç½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡EL¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¥Ø¥ó¥¯¤À¤¬¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï³«Ëë¤«¤é£¸»î¹ç¤Ç£²¾¡£²Ê¬£´ÇÔ¡¢14°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤³¤«¤é°ìµ¤¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
