お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀の過去と現在の免許証写真が公開され、タレントのぺえらが共感した。

【映像】紅しょうが・稲田の一昔前＆現在の運転免許証の写真

9月26日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、番組冒頭から和やかなトークが展開された。

「秋の全国交通安全運動の期間」にちなみ、稲田が「皆さん免許は持ってますよね？」と質問したことから、MCたちの免許証写真が話題に。最初にRIHOの写真が公開された後、稲田の現在の免許証写真が画面に映し出されると、ぺえとRIHOから「いいね〜！！」「もう口角がきゅっと上がってる！」と称賛の声が上がった。

ぺえも「口角綺麗！こんなに上がるんじゃん！」と笑顔で感想を述べ、稲田の現在の写真に対して好印象を抱いている様子だった。

そしてRIHOは「一昔前の稲田さんの写真もあるらしい」と前置きし、稲田の過去の免許証写真も公開。これを見たぺえは「うわ、めっちゃいいね！」と即座に反応した。

特に印象的だったのが前髪のスタイルで、RIHOが「この前髪の割合の（分け方の）時期ない？」と質問すると、ぺえは「0：10みたいな。あるある。あるよ」と強く同意。自身も前髪が顔の片側に大きく寄っているスタイルの時代があったことを認めた。

さらにぺえは「でもね、やっぱりね、今の方が前を向いてるね。『私が歩む道はここ』みたいな」と、現在の写真の方が前向きな印象だと分析。これに稲田は「なんなん！？物語勝手に作って！」とツッコミを入れていた。